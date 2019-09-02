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02.09.2019 16:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинских школьников поздравили с 1 сентября "рюмкой водки"

Текст: Михаил Пинкус

Жители поселка Новосинеглазово под Челябинском оказались обескуражены концертом, который организовали для школьников в честь Дня знаний. На площади перед детьми спели совсем не детские песни, о чем говорит видео концерта, опубликованное в местных группах в социальной сети "ВКонтакте".

На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний

На сцене, украшенной баннером "С 1 сентября" и мягкими игрушками, артисты специально приглашенной кавер-группы спели толпящейся перед сценой ребятне "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград". Что не могло не вызвать вопросы у более взрослых жителей поселка.

"Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа "Учат в школе, учат в школе...", еще из старых есть "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя бы "Восьмиклассница" группы "Кино", но это в крайнем случае. Но когда на концертной площадке написано "1 сентября" и поют песни "когда переехал не помню, наверное был я бухой...", "Рюмка водки на столе..." Это уже перебор! Этот репертуар наверно хорошо в сауне петь с друзьями, но точно не в День знаний!" - прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов.

"Репертуар подобран специально для Новосинеглазово? Или 1 сентября ассоциируется у властей с рюмкой водки? Кошмар!" - отозвались другие пользователи соцсетей.

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