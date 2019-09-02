Бывшего начальника отдела гостехнадзора министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова будут судить за взятки. Следователи насчитали более трех десятков эпизодов, за которые должностное лицо получило в общей сложности 905 тысяч рублей, сообщают в региональной прокуратуре.

Деньги Червяков брал за выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами. Причем их соискателям вовсе не требовалось учиться на тракториста-машиниста, сдавать теорию и практику вождения, рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. Действовал чиновник не в одиночку, у него были сообщники. По разработанной ими схеме они действовали с декабря 2014 года по февраль года 2018-го. Затем в кабинеты инспекции гостехнадзора нагрянули полицейские и противоправную деятельность пресекли. Червякова взяли под домашний арест.

- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, - прокомментировали в УМВД России по Екатеринбургу. - По материалам проверки, в феврале 2018 года проведенной сотрудниками ОЭБ и ПК в отношении начальника отдела государственного технического надзора (инспекции Гостехнадзора), обвиняемого в получении взятки, было возбуждено уголовное дело.

Соискателям вовсе не требовалось учиться на тракториста-машиниста, сдавать теорию и практику вождения

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Александра Червякова обвиняют в получении взятки за незаконные действия, совершенные организованной группой (пункт "а", часть 5, статья 290 УК РФ). Санкция статьи предусматривает крупные штрафы и лишение свободы на срок до 12 лет.