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02.09.2019 23:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

О теории не думал

В Екатеринбурге будут судить чиновника, который три года продавал права на вождение тракторов
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 195(7953)
Бывшего начальника отдела гостехнадзора министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова будут судить за взятки. Следователи насчитали более трех десятков эпизодов, за которые должностное лицо получило в общей сложности 905 тысяч рублей, сообщают в региональной прокуратуре.

Деньги Червяков брал за выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами. Причем их соискателям вовсе не требовалось учиться на тракториста-машиниста, сдавать теорию и практику вождения, рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. Действовал чиновник не в одиночку, у него были сообщники. По разработанной ими схеме они действовали с декабря 2014 года по февраль года 2018-го. Затем в кабинеты инспекции гостехнадзора нагрянули полицейские и противоправную деятельность пресекли. Червякова взяли под домашний арест.

Фото: iStock
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- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, - прокомментировали в УМВД России по Екатеринбургу. - По материалам проверки, в феврале 2018 года проведенной сотрудниками ОЭБ и ПК в отношении начальника отдела государственного технического надзора (инспекции Гостехнадзора), обвиняемого в получении взятки, было возбуждено уголовное дело.

Соискателям вовсе не требовалось учиться на тракториста-машиниста, сдавать теорию и практику вождения

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Александра Червякова обвиняют в получении взятки за незаконные действия, совершенные организованной группой (пункт "а", часть 5, статья 290 УК РФ). Санкция статьи предусматривает крупные штрафы и лишение свободы на срок до 12 лет.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Борьба с коррупцией
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