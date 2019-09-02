День знаний - всегда праздник. Его ждут, к нему готовятся по сути все: и школьники, и родители, и чиновники. Не обходится он и без сюрпризов.

Корреспонденты "РГ" в понедельник выясняли, чем удивил и порадовал День знаний.

В Свердловской области за парты сели 504 тысячи ребят, почти 60 тысяч из них - впервые. К учебному году подготовили 1031 школу. Одна из них расположена в поселке Островное. В этом году там встретили единственную первоклассницу - Веронику.

- Школа у нас маленькая, всего шесть человек, - рассказала "РГ" директор Наталья Шестакова. - Из учеников сформировали классы: первый совмещают с третьим, четвертый с пятым, восьмой с девятым. Здание отремонтировали, проблема одна - мало детей.

Зато в екатеринбургской школе N 23, наоборот, набрали 21 первый класс - от буквы "А" до буквы "Х". Им отвели собственный учебный корпус. Эта школа - одна из крупнейших в стране.

Линейку провели в два захода: одновременно разместить более трех тысяч учеников с родителями на школьном стадионе не удалось. Однако рекорд установила краснодарская школа-новостройка, открывшаяся на улице Героя Аверкиева.

Сейчас она является филиалом школы N 11, но в будущем станет самостоятельной СОШ N104. Учиться здесь будут три тысячи человек. В этом году в ней сформировали 100 классов, 24 из которых от "А" до "Ш" - первые.

Проблема переполненных школ на Кубани, и особенно в Краснодаре, стоит весьма остро. В 2016 году всероссийский рекорд побила здешняя СОШ N 71, набрав 20 первых классов. Через год ситуация повторилась, но уже в школе N 66, где тоже набралось 20 первых классов.

Теперь установлен новый рекорд - такого числа параллелей, как в школе на улице Героя Аверкиева, больше нет ни в одном учебном заведении страны. Если дело так пойдет и дальше, скоро для обозначения первых классов не хватит букв алфавита.

В Башкирии ученикам бесплатно выдали электронные карты. По ним можно и в автобусе проехать, и в столовой "расплатиться". По словам и.о. председателя госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая Республика" Геннадия Разумикина, карты уже получили 250 тысяч детей. Еще около ста тысяч раздадут в первые недели учебы.

- Карты объединяют в себе транспортное приложение, оплату питания и систему, которая фиксирует вход и выход ребенка из здания школы, - объясняет Геннадий Разумикин.

Учли чиновники и склонность школьников все терять и забывать. Специально для таких ребят за плату в 150-200 рублей предлагают дополнительно выпустить брелок для телефона, ключей или браслет на руку, с вшитым туда чипом.

Новация внедряется в рамках проекта по созданию в школах Башкирии единой информационной системы, которая должна объединить управление питанием, контроль за посещаемостью и успеваемостью, а также включить в себя мобильное приложение для родителей. Таким образом власти планируют снизить нагрузку на педработников по составлению отчетов и дать возможность родителям через одно приложение видеть всю информацию о школьной жизни ребенка. Но пока в полной мере эту систему апробируют только в пяти муниципальных образованиях. В пилотном проекте участвуют школы Орджоникидзевского района Уфы, Кумертау, Стерлитамака, а также Стерлитамакского и Миякинского районов. Если "пилот" признают удачным, опыт распространят на всю республику.

- Честно говоря, пока не ясно, как наши дети будут питаться в школе в этом учебном году. Нам учитель пока лишь коротко сообщила, что теперь в школьном буфете не будет наличного расчета. И доступ к нему получат только старшеклассники, - рассказала уфимка Альбина Хайретдинова.

В дальневосточных регионах старт учебного года назначили на разные дни. Так, в Петропавловске-Камчатском линейки прошли 1 сентября, а в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, Улан-Удэ и Чите - 2 сентября. В Якутске нашли компромисс: праздник для первоклассников провели 1 сентября, а для остальных учеников - 2 сентября.

На юге Дальнего Востока учебный год начался под знаком "большой воды" - регион страдает от мощнейших дождевых паводков. В хабаровской школе N 39 мотопомпа безостановочно откачивает воду из подвалов.

В школе села Норск в Амурской области полным ходом идут просушка, ремонт и утепление. Во время паводка уровень воды в здании достигал 1,6 метра.

Владивосток тоже приходит в себя после удара стихии. Одним из самых радостных стал праздник в школе N 65, получившей новенький автобус. Директор Оксана Нанобашвили сообщила, что в транспорте нуждались 44 ребенка, проживающие на улицах Сочинской и Можайской.

- В этой школе учатся двое моих детей. Все мы рады, что теперь они будут добираться на уроки на удобном автобусе, - рассказала жительница улицы Сочинской Алина Салина.

Начало учебного года запомнится ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.

Чтобы дети, проживающие в подтопленных районах, не замочили и не испачкали форму, спасатели буквально на руках выносили их из дома. Несли по подтопленным дворам и улицам к машинам, а затем доставляли учеников на школьные линейки.

В Уссурийске накануне нового учебного года в соцсетях активно обсуждали новость о возможном переносе начала занятий на 9 сентября. Как рассказали "РГ" в администрации Приморского края, регдепартамент образования рекомендовал учебным заведениям в первую неделю сентября отказаться от обычного расписания и сократить количество часов, которые дети будут находиться в школах.

Электронные карты объединяют в себе транспортное приложение, оплату питания и систему, которая фиксирует вход и выход ребенка из здания школы

Вместо этого предложили устроить "неделю здоровья и творчества". Сделано это для того, чтобы дать школам просохнуть после мощных ливней При этом руководство должно было само решить - начать или отложить учебный процесс. Инициативу поддержали в ряде школ Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема.

Побывавший на линейке в одной из владивостокских школ губернатор Приморья Олег Кожемяко пояснил: "Установилась хорошая погода, поэтому некоторые школы приняли решение сделать первую неделю учебного года "неделей здоровья" - дети будут ходить на экскурсии, заниматься спортом, адаптироваться к занятиям, чтобы переход от длительных летних каникул к образовательному процессу был плавным".

Как рассказала "РГ" мама двоих уссурийских школьников Лариса Бутенко, решение стало новостью не только для родителей, но и для учителей. Многие к "неделе здоровья" оказались не готовы. Чем будут занимать детей, не понятно. Кроме того, некоторые родители после подготовки к школе не готовы к дополнительным финансовым расходам на экскурсии и кино.