На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний

В Новом Уренгое развлекательное заведение на своей странице разместило информацию об акции в честь первого сентября: "всем школьникам с 1 по 3 сентября дарим кальян на фрукте". И хотя далее следует приписка о том, что акция эта для тех, кому уже есть 18, инициатива вызвала массу вопросов. В том числе, у проверяющих органов.

"Судя по тому, что ниже в посте указано, что акция действительна для лиц старше 18-ти лет, можно принять пост за своеобразную шутку. На мой взгляд, неудачную", - говорит депутат законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин.

В комментариях под рекламой кальянов он предложил заведению удалить пост, так как его начало и картинка формирует впечатление, что кальян предлагают именно несовершеннолетним, что является нарушением закона.

На резонный вопрос подписчиков, что это за целевая аудитория такая у акции - школьники старше 18-ти, в заведении отшутились: "одиннадцатиклассники или те, кто на второй год остался".

Агентству РИА Новости в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы сообщили, что планируют проверить появившуюся в СМИ информацию.