В Челябинске осудили поставщика 20 килограммов наркотика

Калининский суд Челябинска вынес приговор по делу о поставке крупной партии наркотиков, которую пресекли контрразведчики. Курьер, перевозивший в автомобиле 20 килограммов зелья, признан виновным покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в понедельник в УФСБ региона.

- Осужденный житель Красноярского края является участником преступной группы, организовавшей незаконный канал поставки наркотиков в различные регионы страны, - сообщили в пресс-службе контрразведки. - Наркодилеры приобрели в Москве 40 килограммов синтетического наркотика. Половину скрыли в тайниках, оборудованных на территории Московской области. А вторую спрятали в частях автомобиля и вывезли в Челябинск, предполагая сбыть, выручив немалую сумму денег.

Как отметили в УФСБ региона, все члены группировки задержаны при поддержке оперативников Москвы, Екатеринбурга и Красноярска.

Курьер приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.