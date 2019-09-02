В регионе появился собственный конкурс мегагрантов

Губернатор Тюменской области Александр Моор на защите программ НОЦ анонсировал конкурс мегагрантов для привлечения выдающихся ученых, победители которого получат до 150 млн рублей на свои исследования. Инициатором программы является Тюменский госуниверситет: идея появилась на основе позитивного опыта известных "мегагрантов" (Постановления Правительства №220) и крупных лабораторных грантах в линейках РНФ.

Средства будут предоставляться победителям конкурса в целях проведения научного исследования в течение пяти лет и создания в структуре образовательной или научной организации, на базе которой проводится исследование, соответствующей лаборатории.

Это пример того, что механизмы, уже доказавшие свою эффективность, могут быть адаптированы к новым структурно-системным реалиям реализации нацпроектов, в частности - "Науки".

На начальном этапе реализации программы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) этот конкурс станет основным источником роста внутренних затрат на научные исследования и разработки. Отметим, что региональная власть и ранее активно поддерживала инициативы ученых. К примеру, в период с 2010 по 2017 годы внутренние затраты на научные исследования в Тюменской области выросли в 2,5 раза. В 2016-2017 годах наблюдался рост внутренних затрат на исследования в области рационального природопользования, что позволило региону выйти по этому показателю на 2 место в России. По данным Росстата, за 2017 год внутренние затраты на исследования и разработки в Тюменской области составили 13 130,2 млн рублей (это 1,3 % ВРП).

Традиционно тематикой, объединяющей научные и образовательные организации региона, является обеспечение экологической безопасности в местах интенсивной добычи углеводородов, экологического контроля и восстановления как водных, так и наземных экосистем.

Ожидается, что благодаря конкурсу в регионе появятся новые исследовательские лаборатории мирового уровня, прорывные результаты в рамках приоритетных направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ, необходимых для развития инновационной экономики страны. Предлагаемые к реализации научные исследования позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг.

При оценке конкурсных заявок планируется опираться на экспертизу Российской академии наук.

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