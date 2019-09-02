В регионе появился собственный конкурс мегагрантов

Новости

Продюсер Розенбаума подтвердила, что певец был прооперирован 15:35
В Ульяновске улучшилось состояние девочки, которую ранили вилкой 15:32
Жена Александра Розенбаума опровергла сведения о его госпитализации 15:28
В Красноярском крае перегруженная фура обрушила мост 15:25
Социологи объяснили, почему немецкие школьники учат латынь 15:21
ГАЗ представил новое поколение "Газели" 15:20
В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты 15:18
АвтоВАЗ назначил двух новых топ-менеджеров 15:16
Ольга Бузова пожаловалась на нехватку мужского плеча 15:12
Почти спортивная Lada Granta: цена и когда можно будет купить 15:00
В Японии выпустили маркер против любителей распускать руки в транспорте 14:54
В Твери "Газель" сбила на переходе четырех человек 14:54
Лукашенко рассказал школьниками о вреде курения и алкоголя 14:51
Сборная Аргентины одолела Нигерию на ЧМ-2019 по баскетболу 14:42
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО 14:36
Общественники предупредили о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму 14:31
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года 14:30
В Астрахани участились случаи нападения ядовитых пауков на людей 14:30
Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко 14:29
Замена Skoda Rapid получила версию "под ралли" 14:17
Названы претенденты на звание лучшего футбольного тренера года 14:16
Жителя Казани задержали за стрельбу из ружья 14:12
На Кубани мотоциклист-экстремал спасался от медведей на дереве 14:10
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде 14:09
"Шпионы" сфотографировали салон новой Kia Optima 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 14:40
Проект: В регионах

В регионе появился собственный конкурс мегагрантов

Губернатор Тюменской области Александр Моор на защите программ НОЦ анонсировал конкурс мегагрантов для привлечения выдающихся ученых, победители которого получат до 150 млн рублей на свои исследования. Инициатором программы является Тюменский госуниверситет: идея появилась на основе позитивного опыта известных "мегагрантов" (Постановления Правительства №220) и крупных лабораторных грантах в линейках РНФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средства будут предоставляться победителям конкурса в целях проведения научного исследования в течение пяти лет и создания в структуре образовательной или научной организации, на базе которой проводится исследование, соответствующей лаборатории.

Это пример того, что механизмы, уже доказавшие свою эффективность, могут быть адаптированы к новым структурно-системным реалиям реализации нацпроектов, в частности - "Науки".

На начальном этапе реализации программы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) этот конкурс станет основным источником роста внутренних затрат на научные исследования и разработки. Отметим, что региональная власть и ранее активно поддерживала инициативы ученых. К примеру, в период с 2010 по 2017 годы внутренние затраты на научные исследования в Тюменской области выросли в 2,5 раза. В 2016-2017 годах наблюдался рост внутренних затрат на исследования в области рационального природопользования, что позволило региону выйти по этому показателю на 2 место в России. По данным Росстата, за 2017 год внутренние затраты на исследования и разработки в Тюменской области составили 13 130,2 млн рублей (это 1,3 % ВРП).

Традиционно тематикой, объединяющей научные и образовательные организации региона, является обеспечение экологической безопасности в местах интенсивной добычи углеводородов, экологического контроля и восстановления как водных, так и наземных экосистем.

Ожидается, что благодаря конкурсу в регионе появятся новые исследовательские лаборатории мирового уровня, прорывные результаты в рамках приоритетных направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ, необходимых для развития инновационной экономики страны. Предлагаемые к реализации научные исследования позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг.

При оценке конкурсных заявок планируется опираться на экспертизу Российской академии наук.

Сайт ТюмГУ

 

Пресс-релиз предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ


Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку
Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии