В регионе появился собственный конкурс мегагрантов

Средства будут предоставляться победителям конкурса в целях проведения научного исследования в течение пяти лет и создания в структуре образовательной или научной организации, на базе которой проводится исследование, соответствующей лаборатории.
Это пример того, что механизмы, уже доказавшие свою эффективность, могут быть адаптированы к новым структурно-системным реалиям реализации нацпроектов, в частности - "Науки".
На начальном этапе реализации программы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) этот конкурс станет основным источником роста внутренних затрат на научные исследования и разработки. Отметим, что региональная власть и ранее активно поддерживала инициативы ученых. К примеру, в период с 2010 по 2017 годы внутренние затраты на научные исследования в Тюменской области выросли в 2,5 раза. В 2016-2017 годах наблюдался рост внутренних затрат на исследования в области рационального природопользования, что позволило региону выйти по этому показателю на 2 место в России. По данным Росстата, за 2017 год внутренние затраты на исследования и разработки в Тюменской области составили 13 130,2 млн рублей (это 1,3 % ВРП).
Традиционно тематикой, объединяющей научные и образовательные организации региона, является обеспечение экологической безопасности в местах интенсивной добычи углеводородов, экологического контроля и восстановления как водных, так и наземных экосистем.
Ожидается, что благодаря конкурсу в регионе появятся новые исследовательские лаборатории мирового уровня, прорывные результаты в рамках приоритетных направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ, необходимых для развития инновационной экономики страны. Предлагаемые к реализации научные исследования позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг.
При оценке конкурсных заявок планируется опираться на экспертизу Российской академии наук.
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