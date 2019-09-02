Регионы Дальнего Востока готовятся к встрече участников ВЭФ-2019

Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит в кампусе ДВФУ на острове Русском близ Владивостока, за пять лет зарекомендовал себя в качестве площадки, где активно обсуждаются стратегии развития политических, экономических и культурных связей России со странами АТР.

Участие в нем первых лиц государств, глав министерств, ведомств и крупных корпораций подчеркивает значимость форума, его важную роль в выстраивании диалога и обозначения дальнейших перспектив. В центре внимания V форума, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября, будет "Национальная программа развития Дальнего Востока".

Участникам ВЭФ-2019 предстоит обсудить механизмы, благодаря которым экономика Дальнего Востока будет развиваться более высокими темпами, причем с перспективой до 2025 года и далее. Эксперты, представители власти и бизнеса будут искать пути совершенствования таких инструментов развития, как проекты "Дальневосточный гектар", "Свободный порт Владивосток", "Территория опережающего развития". Состоится диалог об освоении Арктики и реализации в Арктической зоне ряда проектов, совершенствовании и развитии инфраструктуры прилегающих территорий. Максимум внимания будет уделено ключевым отраслям региона - судостроению, нефтегазовому комплексу, сельскому хозяйству, рыбной и лесной отраслям и др.

- Нам необходимо обеспечить темпы экономического роста в регионе до 6% в год (сейчас этот показатель на уровне 4%) и повысить качество жизни дальневосточников. Есть острые вопросы в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, их необходимо решать, - отметил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В деловой программе ВЭФ-2019 запланированы бизнес-диалоги с участниками из Индии, Китая, Республики Корея, Японии и АСЕАН, на которых представители предпринимательских кругов обсудят вопросы практического сотрудничества.

На форум приглашен премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. В планах - обсуждение совместных инвестпроектов в АТР и обсуждение интеграционных процессов с целью создания Большого Евразийского партнерства. Ожидается визит японского премьер-министра Синдзо Абэ. Впервые на ВЭФ приедут делегации Италии, Исландии и Сингапура.

Одной из самых представительных на ВЭФ ожидается делегация из КНР, в состав которой войдут руководители высшего эшелона, партийные лидеры и представители бизнеса. На полях форума впервые состоится Российско-Китайский форум СМИ. Участие председателя КНР Си Цзиньпина пока не подтверждено.

Традиционно одно из самых зрелищных мероприятий на ВЭФ - это открытие "Улицы Дальнего Востока".

- Мы не ставим себе целью, чтобы инвестор пришел на "Улицу Дальнего Востока" и сразу принял решение, ведь невозможно осмотреть сразу все 6 млн кв. км территории, - сказал Юрий Трутнев после знакомства с выставкой регионов на ВЭФ-2018. - Наша задача - заинтересовать того, кто в принципе думает о работе на Дальнем Востоке. С каждым годом на форум приезжает все больше гостей, они говорят, что сам регион, формы поддержки и преференции нашего государства им очень интересны. И вот человек где-то остановится, что-то ему понравится, а может, просто эмоционально воспримет какую-то территорию так, что захочет сюда вернуться. В этом году оцениваю работу регионов на выставке на "четыре с плюсом", а в следующем надо придумать что-то новое, еще более интересное.

В этом году свой экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции покажут 11 российских регионов, в том числе новички - Бурятия и Забайкальский край, в 2018 году вошедшие в состав Дальневосточного федерального округа.

Обновленный павильон Приморья напоминает по форме морскую раковину.

- Один из главных экспонатов - инвестиционная карта Приморского края, на которой с каждым годом все больше стартовавших и реализованных проектов и производств, - отметил вице-губернатор региона Константин Богданенко. - Это и верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда", и завод по производству двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", и Находкинский завод минеральных удобрений, и фабрика по огранке алмазов индийской группы компаний KGK, и домостроительный комбинат "Приморье", и многое другое.

В зоне "Владивосток - центр притяжения" можно увидеть проекты будущего и, в частности, мастер-план развития столицы Дальнего Востока, который разрабатывался совместно с японскими специалистами. В секторе "Открывай мир из Владивостока" множество информации о красотах и достопримечательностях Приморья. Совершив виртуальное путешествие на воздушном шаре с помощью VR-технологий, можно увидеть самые популярные места отдыха - пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк "Земля леопарда". А на крыше павильона работают панорамная видовая площадка и кафе с оригинальной продукцией местных производителей.

Выставочная экспозиция Хабаровского края напоминает его очертания на карте. Здесь можно увидеть уникальный памятник природы "Амурские столбы" (скалы высотой до 70 метров), реку Амур с двумя мостами и плывущими по ней моделями судов (некоторыми можно поуправлять с пульта), а также механизированный макет Хабаровского судостроительного завода. Промышленный потенциал края представляют предприятия металлургии, авиастроения, машиностроения, IT-отрасль и фармацевтика. Потенциальным инвесторам предложат проекты в сфере сельского хозяйства, в частности, проект оптово-распределительного агропромышленного парка. Потенциал туризма наглядно представляют игровая зона "Скалодром", инсталляция "Медвежье озеро" с фотозоной дополненной реальности "Рыбалка в Хабаровском крае", презентация событийных, гастрономических, индустриальных и этнографических маршрутов.

В этом году хабаровчане усилили культурную программу вокальными, хореографическими и инструментальными коллективами. Они выступают и у павильона Хабаровского края, и на главной сцене. Впервые на ВЭФ приехал нанайский фольклорный ансамбль "Сиун" из села Ачан. А художники Алексей Авдеев и Иван Федотов в дни работы форума будут писать портреты и пейзажи на Университетской набережной острова Русский.

Республика Саха (Якутия) всегда креативно подходит к своей презентации на "Улице Дальнего Востока", умело сочетая национальные традиции и инновации. В прошлом году павильон в виде мамонта с бивнями привлек внимание огромного множества гостей, чтобы сделать фото на его фоне, приходилось отстоять очередь. Этот павильон выглядит совершенно иначе, но не менее эффектно. В экспозиции под девизом "Сделано в Якутии" показаны проекты строительства моста через Лену, Жатайской судоверфи и другие мегапроекты. Традиционно привлекает посетителей эксклюзивный турпродукт якутян - праздник Ысыах, полюс холода, Ленские столбы, героический эпос Олонхо и, конечно же, якутские бриллианты и резные изделия из бивней и кости мамонта. Кому-то из участников ВЭФ может повезти, и он выиграет в проводимой лотерее настоящий якутский бриллиант.

В стильном павильоне Амурской области можно увидеть, как сильно меняется экономика территории и какой она станет к 2035 году. Чего стоит одно строительство крупнейшего в России газохимического завода. Один их трех уровней экспозиции посвящен масштабным российско-китайским проектам - Трансграничной агломерации "Благовещенск - Хэйхэ", в том числе автомобильному мосту через Амур и канатной дороге Благовещенск - Хэйхэ. Имиджевую продукцию области представят 11 компаний: их товары можно не только посмотреть, но и попробовать, а кое-что, например мед, и купить.

Павильон Сахалина в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн в прошлом году был признан лучшим в конкурсе. Власти островной области решили в целях экономии бюджетных средств использовать "счастливчика" еще раз, но изменили декор: одна из волн стилизована под парусник, во вторую - ныряет серый кит, а на озере рядом с павильоном разместилась уменьшенная копия газовоза. Внутри несколько зон, где можно увидеть стратегические проекты развития, познакомиться с резидентами ТОР, институтами развития области, национальными проектами, историями успеха в освоении "дальневосточных гектаров".

Отдельный сектор посвящен нефтегазовому комплексу Сахалина, отметившему в этом году сразу несколько круглых дат. Исполнилось 25 лет компании "Сахалин Энерджи", которая 20 лет назад добыла на шельфе с платформы "Моликпак" первую нефть. Также 20 лет назад началась добыча газа с первой в России морской ледостойкой платформы "Лунская-А", а в Пригородном 10 лет назад начал работу первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

В отдельном шатре сахалинцы покажут и расскажут, как замечательно можно отдохнуть на Сахалине и Курилах. Желающие смогут "полетать" на тренажере-параплане и при помощи VR-очков насладиться островными пейзажами с высоты птичьего полета, а также прокатиться на горных лыжах и попытать удачу в лотерее. Главный приз - бесплатный тур на остров Сахалин.

Камчатка в прошлом году привлекла внимание комплексом зданий, имитирующих икринки лососевых, а в этом году экспозиция разместилась в гигантском крабе. Здесь представлены основные проекты полуострова и предложения для инвесторов. Интерактивная панель поможет "посетить" любой район Камчатки и увидеть все собственными глазами.

- Мы решили показать на форуме главные достижения Камчатского края за последние 5 лет: новые производства, социальные объекты, дороги и мосты, обновленный временный терминал в аэропорту, успехи рыбохозяйственных предприятий полуострова, - подчеркнул вице-губернатор полуострова Алексей Войтов.

И, конечно, представлен здесь и туристический потенциал, а экзотики на Камчатке с избытком: фантастическая рыбалка, восхождения на вулканы, экотуры и т.д. Гости павильона смогут "полетать" над красотами полуострова: в профильном секторе установлено два вертолетных кресла с вмонтированными в стену иллюминаторами-экранами и наушниками, надев которые можно послушать аудиоэкскурсию на разных языках.

Еврейская автономная область в этом году отмечает 85-летие и свою экспозицию, отражающую национальную и природную уникальность региона, инвестиционную привлекательность, достижения и планы на будущее, представляет под девизом "Радуга перспектив". Все цвета радуги присутствуют и в оформлении павильона, и в подаче информации. Тут тебе и "Семь чудес ЕАО", демонстрирующих туристический и природный потенциал региона, и семь самых масштабных инвестиционных проектов автономии, связанных с формированием современной экономики.

Очертания павильона Магаданской области напоминают и букву М, и силуэт гор - основной рельеф местности, и эвенкийский узор. В основной экспозиции колымчане решили показать, как в их регионе реализуются нацпроекты. На площадке рядом - туристические и культурные достопримечательности, а также пользовавшийся в прошлом году большой популярностью "Старательский фарт" (гость, намывший больше всего золота, получает приз). А на симуляторе полета на самолете можно осмотреть с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности красоты Магаданской области.

Чукотка выстроила целую арт-зону, где в одной части царит лето, а в другой - зима. На летнем острове - Баимский ГОК, история развития инвестиций на Чукотке и приоритетные проекты региона. В зимней части экспозиции расположен ледяной айсберг, а внутри - информация о туристическом потенциале Чукотки.

Новосел "Улицы Дальнего Востока" - Забайкальский край. В оформлении выставочного павильона в виде куба использованы стекла трех цветов, отсылающих к богатству недр, - это уран, железо и золото. Эти же цвета присутствуют на флаге Забайкалья. В деловой части экспозиции - инвестиционные проекты и презентация экспортного потенциала предприятий, и, конечно, представлен туристический потенциал региона.

Еще один новый житель "Улицы Дальнего Востока" - Республика Бурятия. В павильоне, стилизованном под дацан, есть и серьезная экономическая информация с интерактивной картой инвестпроектов, и презентация возможностей лечения древними практиками в Центре восточной медицины, и сувенирная лавка с предметами декоративно-прикладного искусства и изделиями из нефрита. А рядом можно побывать на мастер-классе у нефритовых дел мастеров. В центре внимания туристического раздела - озеро Байкал и развитие туризма в Бурятии. Здесь же можно попробовать национальные блюда и напитки.

А еще Бурятия привезла на ВЭФ предмет своей гордости - продукцию Улан-Удэнского авиазавода, вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 и самолет ТВС-2 ДТС "Байкал" - первый в России легкомоторный цельнокомпозитный самолет с турбовинтовым двигателем для регионального местного воздушного сообщения. К слову, завод начинает производство вертолетов Ка-226Т для поставок в Индию.

Не менее яркой обещает быть и культурно-спортивная программа ВЭФ. На "Улице Дальнего Востока" в дни форума с утра до позднего вечера проходят концерты творческих коллективов субъектов ДФО. Состоятся также парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу (перетягиванию палки), международный турнир по го и этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019. В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

Справка

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящее время в регионе свои проекты реализуют 45 компаний с китайскими инвестициями: 10 проектов в территориях опережающего развития и 35 - в режиме свободного порта. Общий объем заявленных инвестиций по проектам превышает 172 млрд рублей. Средства инвестируются в перерабатывающие производства, энергетический и агропромышленный комплексы, аквакультуру, строительство жилой и коммерческой недвижимости, транспортно-логистические проекты и др.