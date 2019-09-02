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02.09.2019 20:16
Рубрика: Экономика

Праздник на нашей улице

Регионы Дальнего Востока готовятся к встрече участников ВЭФ-2019
Текст: Ирина Дробышева
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит в кампусе ДВФУ на острове Русском близ Владивостока, за пять лет зарекомендовал себя в качестве площадки, где активно обсуждаются стратегии развития политических, экономических и культурных связей России со странами АТР.

Участие в нем первых лиц государств, глав министерств, ведомств и крупных корпораций подчеркивает значимость форума, его важную роль в выстраивании диалога и обозначения дальнейших перспектив. В центре внимания V форума, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября, будет "Национальная программа развития Дальнего Востока".

Участникам ВЭФ-2019 предстоит обсудить механизмы, благодаря которым экономика Дальнего Востока будет развиваться более высокими темпами, причем с перспективой до 2025 года и далее. Эксперты, представители власти и бизнеса будут искать пути совершенствования таких инструментов развития, как проекты "Дальневосточный гектар", "Свободный порт Владивосток", "Территория опережающего развития". Состоится диалог об освоении Арктики и реализации в Арктической зоне ряда проектов, совершенствовании и развитии инфраструктуры прилегающих территорий. Максимум внимания будет уделено ключевым отраслям региона - судостроению, нефтегазовому комплексу, сельскому хозяйству, рыбной и лесной отраслям и др.

- Нам необходимо обеспечить темпы экономического роста в регионе до 6% в год (сейчас этот показатель на уровне 4%) и повысить качество жизни дальневосточников. Есть острые вопросы в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, их необходимо решать, - отметил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: iStock
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер для гостей ВЭФ

В деловой программе ВЭФ-2019 запланированы бизнес-диалоги с участниками из Индии, Китая, Республики Корея, Японии и АСЕАН, на которых представители предпринимательских кругов обсудят вопросы практического сотрудничества. 

На форум приглашен премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. В планах - обсуждение совместных инвестпроектов в АТР и обсуждение интеграционных процессов с целью создания Большого Евразийского партнерства. Ожидается визит японского премьер-министра Синдзо Абэ. Впервые на ВЭФ приедут делегации Италии, Исландии и Сингапура.

Одной из самых представительных на ВЭФ ожидается делегация из КНР, в состав которой войдут руководители высшего эшелона, партийные лидеры и представители бизнеса. На полях форума впервые состоится Российско-Китайский форум СМИ. Участие председателя КНР Си Цзиньпина пока не подтверждено. 

Традиционно одно из самых зрелищных мероприятий на ВЭФ - это открытие "Улицы Дальнего Востока". 

- Мы не ставим себе целью, чтобы инвестор пришел на "Улицу Дальнего Востока" и сразу принял решение, ведь невозможно осмотреть сразу все 6 млн кв. км территории, - сказал Юрий Трутнев после знакомства с выставкой регионов на ВЭФ-2018. - Наша задача - заинтересовать того, кто в принципе думает о работе на Дальнем Востоке. С каждым годом на форум приезжает все больше гостей, они говорят, что сам регион, формы поддержки и преференции нашего государства им очень интересны. И вот человек где-то остановится, что-то ему понравится, а может, просто эмоционально воспримет какую-то территорию так, что захочет сюда вернуться. В этом году оцениваю работу регионов на выставке на "четыре с плюсом", а в следующем надо придумать что-то новое, еще более интересное.

В этом году свой экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции покажут 11 российских регионов, в том числе новички - Бурятия и Забайкальский край, в 2018 году вошедшие в состав Дальневосточного федерального округа.

Обновленный павильон Приморья напоминает по форме морскую раковину. 

- Один из главных экспонатов - инвестиционная карта Приморского края, на которой с каждым годом все больше стартовавших и реализованных проектов и производств, - отметил вице-губернатор региона Константин Богданенко. - Это и верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда", и завод по производству двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", и Находкинский завод минеральных удобрений, и фабрика по огранке алмазов индийской группы компаний KGK, и домостроительный комбинат "Приморье", и многое другое. 

В зоне "Владивосток - центр притяжения" можно увидеть проекты будущего и, в частности, мастер-план развития столицы Дальнего Востока, который разрабатывался совместно с японскими специалистами. В секторе "Открывай мир из Владивостока" множество информации о красотах и достопримечательностях Приморья. Совершив виртуальное путешествие на воздушном шаре с помощью VR-технологий, можно увидеть самые популярные места отдыха - пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк "Земля леопарда". А на крыше павильона работают панорамная видовая площадка и кафе с оригинальной продукцией местных производителей.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют

Выставочная экспозиция Хабаровского края напоминает его очертания на карте. Здесь можно увидеть уникальный памятник природы "Амурские столбы" (скалы высотой до 70 метров), реку Амур с двумя мостами и плывущими по ней моделями судов (некоторыми можно поуправлять с пульта), а также механизированный макет Хабаровского судостроительного завода. Промышленный потенциал края представляют предприятия металлургии, авиастроения, машиностроения, IT-отрасль и фармацевтика. Потенциальным инвесторам предложат проекты в сфере сельского хозяйства, в частности, проект оптово-распределительного агропромышленного парка. Потенциал туризма наглядно представляют игровая зона "Скалодром", инсталляция "Медвежье озеро" с фотозоной дополненной реальности "Рыбалка в Хабаровском крае", презентация событийных, гастрономических, индустриальных и этнографических маршрутов.

В этом году хабаровчане усилили культурную программу вокальными, хореографическими и инструментальными коллективами. Они выступают и у павильона Хабаровского края, и на главной сцене. Впервые на ВЭФ приехал нанайский фольклорный ансамбль "Сиун" из села Ачан. А художники Алексей Авдеев и Иван Федотов в дни работы форума будут писать портреты и пейзажи на Университетской набережной острова Русский. 

Республика Саха (Якутия) всегда креативно подходит к своей презентации на "Улице Дальнего Востока", умело сочетая национальные традиции и инновации. В прошлом году павильон в виде мамонта с бивнями привлек внимание огромного множества гостей, чтобы сделать фото на его фоне, приходилось отстоять очередь. Этот павильон выглядит совершенно иначе, но не менее эффектно. В экспозиции под девизом "Сделано в Якутии" показаны проекты строительства моста через Лену, Жатайской судоверфи и другие мегапроекты. Традиционно привлекает посетителей эксклюзивный турпродукт якутян - праздник Ысыах, полюс холода, Ленские столбы, героический эпос Олонхо и, конечно же, якутские бриллианты и резные изделия из бивней и кости мамонта. Кому-то из участников ВЭФ может повезти, и он выиграет в проводимой лотерее настоящий якутский бриллиант.

В стильном павильоне Амурской области можно увидеть, как сильно меняется экономика территории и какой она станет к 2035 году. Чего стоит одно строительство крупнейшего в России газохимического завода. Один их трех уровней экспозиции посвящен масштабным российско-китайским проектам - Трансграничной агломерации "Благовещенск - Хэйхэ", в том числе автомобильному мосту через Амур и канатной дороге Благовещенск - Хэйхэ. Имиджевую продукцию области представят 11 компаний: их товары можно не только посмотреть, но и попробовать, а кое-что, например мед, и купить. 

Павильон Сахалина в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн в прошлом году был признан лучшим в конкурсе. Власти островной области решили в целях экономии бюджетных средств использовать "счастливчика" еще раз, но изменили декор: одна из волн стилизована под парусник, во вторую - ныряет серый кит, а на озере рядом с павильоном разместилась уменьшенная копия газовоза. Внутри несколько зон, где можно увидеть стратегические проекты развития, познакомиться с резидентами ТОР, институтами развития области, национальными проектами, историями успеха в освоении "дальневосточных гектаров".

Фото: Константин Завражин/РГ
В Кремле рассказали о планах Путина на ВЭФ

Отдельный сектор посвящен нефтегазовому комплексу Сахалина, отметившему в этом году сразу несколько круглых дат. Исполнилось 25 лет компании "Сахалин Энерджи", которая 20 лет назад добыла на шельфе с платформы "Моликпак" первую нефть. Также 20 лет назад началась добыча газа с первой в России морской ледостойкой платформы "Лунская-А", а в Пригородном 10 лет назад начал работу первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

В отдельном шатре сахалинцы покажут и расскажут, как замечательно можно отдохнуть на Сахалине и Курилах. Желающие смогут "полетать" на тренажере-параплане и при помощи VR-очков насладиться островными пейзажами с высоты птичьего полета, а также прокатиться на горных лыжах и попытать удачу в лотерее. Главный приз - бесплатный тур на остров Сахалин.

Камчатка в прошлом году привлекла внимание комплексом зданий, имитирующих икринки лососевых, а в этом году экспозиция разместилась в гигантском крабе. Здесь представлены основные проекты полуострова и предложения для инвесторов. Интерактивная панель поможет "посетить" любой район Камчатки и увидеть все собственными глазами. 

- Мы решили показать на форуме главные достижения Камчатского края за последние 5 лет: новые производства, социальные объекты, дороги и мосты, обновленный временный терминал в аэропорту, успехи рыбохозяйственных предприятий полуострова, - подчеркнул вице-губернатор полуострова Алексей Войтов.

И, конечно, представлен здесь и туристический потенциал, а экзотики на Камчатке с избытком: фантастическая рыбалка, восхождения на вулканы, экотуры и т.д. Гости павильона смогут "полетать" над красотами полуострова: в профильном секторе установлено два вертолетных кресла с вмонтированными в стену иллюминаторами-экранами и наушниками, надев которые можно послушать аудиоэкскурсию на разных языках.

Еврейская автономная область в этом году отмечает 85-летие и свою экспозицию, отражающую национальную и природную уникальность региона, инвестиционную привлекательность, достижения и планы на будущее, представляет под девизом "Радуга перспектив". Все цвета радуги присутствуют и в оформлении павильона, и в подаче информации. Тут тебе и "Семь чудес ЕАО", демонстрирующих туристический и природный потенциал региона, и семь самых масштабных инвестиционных проектов автономии, связанных с формированием современной экономики. 

Очертания павильона Магаданской области напоминают и букву М, и силуэт гор - основной рельеф местности, и эвенкийский узор. В основной экспозиции колымчане решили показать, как в их регионе реализуются нацпроекты. На площадке рядом - туристические и культурные достопримечательности, а также пользовавшийся в прошлом году большой популярностью "Старательский фарт" (гость, намывший больше всего золота, получает приз). А на симуляторе полета на самолете можно осмотреть с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности красоты Магаданской области.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета КНР

Чукотка выстроила целую арт-зону, где в одной части царит лето, а в другой - зима. На летнем острове - Баимский ГОК, история развития инвестиций на Чукотке и приоритетные проекты региона. В зимней части экспозиции расположен ледяной айсберг, а внутри - информация о туристическом потенциале Чукотки. 

Новосел "Улицы Дальнего Востока" - Забайкальский край. В оформлении выставочного павильона в виде куба использованы стекла трех цветов, отсылающих к богатству недр, - это уран, железо и золото. Эти же цвета присутствуют на флаге Забайкалья. В деловой части экспозиции - инвестиционные проекты и презентация экспортного потенциала предприятий, и, конечно, представлен туристический потенциал региона. 

Еще один новый житель "Улицы Дальнего Востока" - Республика Бурятия. В павильоне, стилизованном под дацан, есть и серьезная экономическая информация с интерактивной картой инвестпроектов, и презентация возможностей лечения древними практиками в Центре восточной медицины, и сувенирная лавка с предметами декоративно-прикладного искусства и изделиями из нефрита. А рядом можно побывать на мастер-классе у нефритовых дел мастеров. В центре внимания туристического раздела - озеро Байкал и развитие туризма в Бурятии. Здесь же можно попробовать национальные блюда и напитки. 

А еще Бурятия привезла на ВЭФ предмет своей гордости - продукцию Улан-Удэнского авиазавода, вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 и самолет ТВС-2 ДТС "Байкал" - первый в России легкомоторный цельнокомпозитный самолет с турбовинтовым двигателем для регионального местного воздушного сообщения. К слову, завод начинает производство вертолетов Ка-226Т для поставок в Индию.

Не менее яркой обещает быть и культурно-спортивная программа ВЭФ. На "Улице Дальнего Востока" в дни форума с утра до позднего вечера проходят концерты творческих коллективов субъектов ДФО. Состоятся также парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу (перетягиванию палки), международный турнир по го и этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019. В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

Справка
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
ВЭФ изменил Дальний Восток

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящее время в регионе свои проекты реализуют 45 компаний с китайскими инвестициями: 10 проектов в территориях опережающего развития и 35 - в режиме свободного порта. Общий объем заявленных инвестиций по проектам превышает 172 млрд рублей. Средства инвестируются в перерабатывающие производства, энергетический и агропромышленный комплексы, аквакультуру, строительство жилой и коммерческой недвижимости, транспортно-логистические проекты и др.

Экономика ВЭД Восточный экономический форум-2019
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