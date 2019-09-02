Ригони продолжит карьеру в "Сампдории"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони перешел на правах аренды в итальянский клуб "Сампдория".

Еще в воскресенье Ригони вышел на поле в стартовом составе "Зенита" в матче против "Спартака", а уже на следующий день футболист оказался в Италии, где подписал арендный контракт с "Сампдорией". Клубы договорились об аренде игрока с правом дальнейшего выкупа.

Ригони начинал взрослую карьеру в "Бельграно", воспитанником которого является. В 2016 году перебрался в "Индепендьенте", в составе которого провел 47 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.

В "Зенит" Ригони перешел в августе 2017 года. В российском клубе он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.