В Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардия) прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов.

Об этом сообщил директор службы генерал армии Виктор Золотов. По его словам, технические устройства планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы. "При обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Кроме того, видеокамеры смогут применяться сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений при проведении проверочных мероприятий", - перечислил директор Росгвардии цели применения видеорегистраторов в интервью ТАСС.

При этом он уточнил, что новшество потребует тщательной проработки, и не только с учетом вопросов финансово-экономического обеспечения, но и правового. Также росгвардейцам в скором времени планируется выдать нагрудные знаки с идентификационными данными каждого бойца. Ранее с подобной инициативой выступили парламентарии. 23 августа бывший уполномоченный по правам человека в РФ, а ныне сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона, которым предлагаются поправки в закон о полиции и закон о войсках национальной гвардии.

Первое изменение касается распространения обязанности по ношению нагрудных знаков на военнослужащих (сотрудников) Росгвардии при несении ими службы в общественных местах. Второе направлено на закрепление единой формулировки этой обязанности для полицейских и росгвардейцев. В настоящее время положение о нагрудном знаке не распространяется на сотрудников Росгвардии. При этом служба выполняет в том числе задачи, которые ранее принадлежали органам полиции.

Но, как оказалось, в Росгвардии уже проходит этап согласования проект ведомственного приказа "Об утверждении образца и описания нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ".

"Работа над этим документом началась несколько месяцев назад при участии действующих сотрудников и экспертного сообщества. После согласований проект разместим для общественного обсуждения", - рассказал Золотов.

При этом для введения в снаряжение нагрудного знака, по словам главы Росгвардии, предварительно потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий. Поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей стали угрожать.

Ранее носить видеорегистраторы на службе планировалось обязать всех сотрудников ФСИН, работающих в колониях и следственных изоляторах

С аналогичной проблемой служба столкнулась и после серии незаконных митингов, прошедших в августе в центре столицы. Некоторым бойцам Росгвардии, принимавшим участие в обеспечении порядка на этих акциях, впоследствии в соцсетях стали поступать угрозы.

Стоит напомнить, что ранее носить видеорегистраторы на службе планировалось обязать всех сотрудников ФСИН, работающих в колониях и СИЗО. В настоящее время эта инициатива в стадии реализации. Кроме того, сообщалось, что видеорегистраторами должны были оснастить всех сотрудников туристической полиции Москвы.