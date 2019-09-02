Самовыдвиженцы обошли парламентскую оппозицию на местных выборах

Партия "Единая Россия" получила наибольшее количество депутатских мандатов по итогам муниципальных выборов, прошедших в регионах в первом "избирательном полугодии" 2019 года. Второе место заняли самовыдвиженцы, которые отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества.

Накануне большого Единого дня голосования 8 сентября ФоРГО подготовил доклад об уже прошедших в этом году муниципальных выборах.

С января по август 2019 года в России состоялась 401 избирательная кампания в 59 регионах. Этот временной отрезок стал первым "избирательным полугодием". По его итогам было избрано 1540 депутатов и глав разных уровней.

"В целом по стране по итогам первого "избирательного полугодия" 2019 года победу одержала партия "Единая Россия", - говорится в докладе. - Она получила наибольшее количество депутатских мандатов в органах местного самоуправления районов, городских округов и поселений. Также ее представители победили в большинстве выборов глав муниципальных районов, городских округов и поселений".

Политическое представительство на муниципальном уровне получили еще восемь партий - это ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, Партия социальной защиты, "Зеленые", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".

"Важной характеристикой прошедшего избирательного периода стал результат самовыдвиженцев, которые по сути заняли второе место после "Единой России" на муниципальных выборах. Они отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места", - отмечают эксперты ФоРГО.

Так, на уровне поселений самовыдвиженцы получили 13,14% депутатских мандатов, единороссы - 73,72%, представители ЛДПР - 5,9%, КПРФ - 5,19%, "Справедливой России" - 1,57%.

Эксперты констатируют низкую активность и слабую эффективность парламентской оппозиции на муниципальных выборах всех уровней и прогнозируют, что в перспективе это "может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов". "Преодоление ими муниципального фильтра станет возможным только при поддержке "Единой России", - говорится в докладе.