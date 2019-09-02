Самовыдвиженцы обошли парламентскую оппозицию на местных выборах

Новости

Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 00:28
Новичок "Спартака" Крал прокомментировал поражение от "Зенита" 01.09.2019
Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием 01.09.2019
Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами 01.09.2019
Минобороны РФ прокомментировало удар США по Идлибу. 01.09.2019
Белорусские эксперты призвали соблюдать информационный нейтралитет 01.09.2019
В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека 01.09.2019
В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе 01.09.2019
В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 01.09.2019
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 01.09.2019
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 01.09.2019
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 01.09.2019
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 01.09.2019
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 01.09.2019
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 01.09.2019
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 01.09.2019
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 01.09.2019
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 01.09.2019
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 01.09.2019
США завершили переговоры с талибами 01.09.2019
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 01.09.2019
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 01.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
02.09.2019 00:00
Рубрика: Власть

Самовыдвиженцы обошли парламентскую оппозицию на местных выборах

Текст: Юрий Политов
Партия "Единая Россия" получила наибольшее количество депутатских мандатов по итогам муниципальных выборов, прошедших в регионах в первом "избирательном полугодии" 2019 года. Второе место заняли самовыдвиженцы, которые отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Накануне большого Единого дня голосования 8 сентября ФоРГО подготовил доклад об уже прошедших в этом году муниципальных выборах.

С января по август 2019 года в России состоялась 401 избирательная кампания в 59 регионах. Этот временной отрезок стал первым "избирательным полугодием". По его итогам было избрано 1540 депутатов и глав разных уровней.

"В целом по стране по итогам первого "избирательного полугодия" 2019 года победу одержала партия "Единая Россия", - говорится в докладе. - Она получила наибольшее количество депутатских мандатов в органах местного самоуправления районов, городских округов и поселений. Также ее представители победили в большинстве выборов глав муниципальных районов, городских округов и поселений".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
У москвичей спросили, пойдут ли они на выборы

Политическое представительство на муниципальном уровне получили еще восемь партий - это ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, Партия социальной защиты, "Зеленые", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".

"Важной характеристикой прошедшего избирательного периода стал результат самовыдвиженцев, которые по сути заняли второе место после "Единой России" на муниципальных выборах. Они отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места", - отмечают эксперты ФоРГО.

Так, на уровне поселений самовыдвиженцы получили 13,14% депутатских мандатов, единороссы - 73,72%, представители ЛДПР - 5,9%, КПРФ - 5,19%, "Справедливой России" - 1,57%.

Эксперты констатируют низкую активность и слабую эффективность парламентской оппозиции на муниципальных выборах всех уровней и прогнозируют, что в перспективе это "может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов". "Преодоление ими муниципального фильтра станет возможным только при поддержке "Единой России", - говорится в докладе.

Власть Работа власти Внутренняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет