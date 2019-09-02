Сборная России по баскетболу вышла во второй групповой раунд ЧМ-2019

Сборная России гарантировала себе выход во второй групповой раунд чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае. В своем втором матче на турнире подопечные Сергея Базаревича, выступающие в квартете "В", одолели команду Кореи - 87:73, и стали недосягаемыми для Нигерии, которая парой часов ранее уступила Аргентине. Победитель квартета определится завтра во встрече с южноамериканцами.

Несмотря на то, что жаркие летние месяцы уже миновали, столбик термометра в эти дни в Ухани почти не опускается ниже +30. Небо почти всегда затянуто облаками, из которых периодически накрапывает дождик. На улицах влажно, но уже не так душно, особенно по вечерам, когда город практически полностью меняет свое лицо, превращаясь в фантастическое нагромождение ярких вывесок, звуков из мегафонов магазинных зазывал, незнакомых запахов и толп людей. Одним словом, сентябрь - лучшее время года изучать город, славящийся и архитектурными достопримечательностями, и, главным, образом гастрономическими. Недаром у китайцев есть пословица: "Одевайтесь в Шанхае, ешьте в Гонконге, но и то, и другое лучше делать в Ухани". Тут даже топонимика имеет кулинарное измерение. Одни улицы предназначены для завтрака, другие, оживающие только ночью, - для ужина.

Но игроки сборной России превращаться в туристов пока что не спешат. Во-первых, гостиница, где наши парни живут вместе с другими командами группы "В", расположена почти за пределами города, что не слишком способствует вылазкам в центр. Во-вторых, несмотря на то, что на следующий день после победы над Нигерией тренировка у подопечных Сергея Базаревича была назначена на поздний вечер, свободного времени у баскетболистов оказалось не так уж много.

Пусть сборная Кореи не входит в число грандов мирового баскетбола, наш тренерский штаб отнесся к сопернику со всей серьезностью. Накануне перед матчем у российской сборной было аж два теоретических занятия. Да и вечерняя тренировка вовсе не стала формальностью. У журналистов, которых по традиции пустили на последние несколько минут занятия, была возможность воочию наблюдать, как скрупулезно наши игроки проговаривали порядок действий в разных ситуациях.

Что касается сборной Кореи, несмотря на то, что она всегда была одним из флагманов азиатского баскетбола, на больших турнирах особых успехов корейцы не добивались. На первенствах планеты их лучшим результатом по-прежнему остается 11-е место на ЧМ-1970. Вот и в Китае корейская сборная стартовала без блеска, крупно уступив Аргентине - 69:95. Причем почти половину очков у азиатской команды набрал натурализованный американец Ра Гуна. Его наши баскетболисты тоже отмечали отдельно.

За пару часов до своего начала игра Россия - Корея приобрела ключевой с турнирной точки зрения статус. Аргентинцы в непростом поединке перебодали Нигерию, одержав вторую победу на турнире - 94:81. А африканцы, наоборот, потерпели второе поражение. Таким образом, успех россиян в игре с корейцами выводил во второй раунд и их самих, и Аргентину. Впрочем, это обстоятельство не сильно поспособствовало ажиотажу. Болельщиков на наш матч оказалось так мало, что организаторы разрешили всем, купившим билеты на верхний ярус, переместиться на нижний, поближе к площадке. Тем лучше было для слышимости фан-секторов обеих команд, довольно внушительных на фоне общей посещаемости.

Как и следовало ожидать, с самого начала больше поводов для радости было у наших болельщиков. На первых минутах солировал лучший игрок встречи с Нигерией, Андрей Воронцевич, реализовавший четыре попытки подряд. При этом россияне не забывали о комбинационной игре. В результате одной из многоходовок свои первые очки на чемпионате мира набрал даже дебютант сборной Григорий Мотовилов.

Благостное течение первой четверти никак не предвещало провала во второй. Спурт корейцев 8:0 - и от преимущество россиян осталось всего одно очко - 27:26. У соперника зверствовал тот самый Ра Гуна, подтверждая тезис о том, что стоит подопечным Базаревича столкнуться с сильным центровым, и в обороне у нас возникают проблемы. К большому перерыву полноценно выйти из кризиса российской команде не удалось - 40:37.

Как бы не банально это звучала, но пауза пошла сборной России на пользу. Кулагинский проход вкупе с двумя попаданиями доселе дремавшего Сергея Карасева позволили нашим чуть оторваться. Но главное, удалось притормозить Ра Гуна, властвовавшего на российском щите. К четвертой четверти преимущество подопечных Базаревича достигло рекордных 14 очков.

В заключительной 10-минутке наши уже полностью контролировали происходящее на паркете и не позволили появиться даже намеку на интригу.