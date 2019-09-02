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02.09.2019 19:18
Рубрика: Спорт

Играет блюз

"Сент-Луис" продлил контракт с Иваном Барбашевым
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев продлил контракт на два сезона. Заработная плата действующего обладателя Кубка Стэнли составит 2,95 миллиона долларов.

Контракт Барбашева с "Сент-Луисом" истек 1 июня. После этого стороны вели переговоры и лишь в начале сентября сумели договориться о новом соглашении.

Фото: РИА Новости
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Иван был выбран "Сент-Луисом" на драфте в 2014 году под общим 33-м номером. С 2016 года он выступает за "Блюз". Дебютировал в НХЛ 26 января 2017 года в матче против "Миннесоты Уайлд". За три сезона в лиге он провел 163 матча, в которых забросил 26 шайб и отдал 25 результативных передач.

В минувшем сезоне Барбашев в 80 встречах набрал 26 очков (14+12). В серии плей-офф россиянин в 25 матчах забросил три шайбы и трижды ассистировал своим одноклубникам.

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