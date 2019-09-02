Победителем Гран-при Бельгии в "Формуле-1" стал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе и третье место заняли пилоты "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду "Торо Россо", финишировал в гонке на седьмом месте, совершив прорыв на 12 мест по ходу соревнования.

Гран-при Бельгии начался с минуты молчания в память о погибшем в результате аварии на трассе в субботу пилоте "Формулы-2" Антуане Юбере.

Для Леклера эта победа стала первой в карьере, и он посвятил ее Юберу, с которым дружил с детства.

- С одной стороны, произошло то, о чем я мечтал, с другой - я потерял очень близкого мне человека, - сказал после гонки Леклер. - Я вырос вместе с Антуаном, очень хорошо знал его. Хочу посвятить ему сегодняшнюю победу. Этот триумф навсегда останется в моем сердце, как и Юбер.