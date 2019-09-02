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02.09.2019 23:58
Рубрика: Спорт

Опасные гости

СКА начал сезон с победы в Магнитогорске
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 195(7953)
В Континентальной хоккейной лиге 2 сентября прошел первый полноценный игровой день. Главным событием которого стал поединок между магнитогорским "Металлургом" и питерским СКА.

Первый гол в матче, проходившем в Магнитогорске, забили гости. Подарком судьбы в виде двух подряд удалений у "сталеваров" воспользовался в конце стартового периода защитник СКА Рундблад. "Магнитка" ответила в середине матча, когда сработала связка звездных новичков-легионеров. О Делл отдал, а Козун забил - опять-таки в большинстве. Третья шайба под занавес периода также была заброшена при реализации лишнего игрока. В этом преуспел форвард СКА Наиль Якупов. Ну а точку за полторы минуты до сирены поставил лучший бомбардир армейцев в межсезонье Владимир Ткачев - 3:1 в пользу СКА. Это первая победа питерского клуба в официальном матче под руководством Алексея Кудашова, сменившего летом на посту главного тренера Илью Воробьева.

КХЛ утвердила дресс-код для хоккеистов

Успешным получился дебют и для нового наставника подольского "Витязя" Михаила Кравца. Его команда стартовала с трудного выездного матча в Челябинске. Местный "Трактор", кстати, тоже поменял в межсезонье главного тренера. Команду возглавил Петерис Скудра. Но латвийскому специалисту пока радоваться нечему. Уральцы дважды выходили вперед, а в итоге уступили 2:4. Главным героем матча стал форвард "Витязя" Александр Семин. У нападающего, когда-то зажигавшего в составе "Вашингтона", дубль. И именно гол Семина в большинстве оказался победным.

Руководство "Металлурга" ждет от команды победы в Восточной конференции

Испытал проблемы дома и другой представитель Урала - "Автомобилист" из Екатеринбурга. После ударного прошлого сезона на команду Андрея Мартемьянова настраиваются уже как на одного из фаворитов. И череповецкая "Северсталь" начала максимально задорно - в начале второго периода гости повели 2:0. Сравнять счет "Авто" смог на 47-й минуте, но "Северсталь" удержала ничью в основное время, за что получает одно очко. А гол Литовченко в первом в новом сезоне КХЛ овертайме принес-таки победу уральцам - 3:2.

Остальные матчи вчерашнего игрового дня завершились поздно вечером уже после подписания номера в печать.

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