СМИ: Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отправлен в отставку

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уволен со своего поста. Соответствующий указ, подписанный генпрокурором страны Русланом Рябошапкой, опубликовало издание "Украинская правда".

Из документа следует, что Матиос также уволен с должности заместителя генпрокурора, исключен из списка личного состава ГПУ и направлен в министерство обороны Украины для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

Матиос занимал пост главного военного прокурора Украины с августа 2014 года.

Ранее Рябошапка, на прошлой неделе назначенный генпрокурором страны, заявлял, что не видит необходимости в существовании на Украине военной прокуратуры и военной юстиции.