Вполне возможно, тяжелая самоходная артиллерия будет ездить не только на стальных гусеницах, но и на резиновых колесах.

В СМИ появилась информация о том, что специалисты рассматривают варианты размещения боевого модуля самоходной артустановки "Коалиция-СВ" на базе гусеничной боевой машины пехоты "Курганец-25" и колесного бронетранспортера "Бумеранг".

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это отголоски научных дискуссий, проходивших в рамках "круглого стола" "Перспективы развития и проблемы ВПК в России", организованного МГТУ им. Н.Э. Баумана. Впрочем, перенос тяжелой самоходной артиллерии с гусениц на колеса вполне реален, более того, он реализуется. Особенно активно этот процесс идет за рубежом.

В силу того, что хороших шоссейных дорог сейчас много не только в Европе, но и в Китае, а также странах Юго-Восточной Азии, там давно отдано предпочтение колесным шасси для самого разнообразного вооружения. Теперь и мы занялись тем же самым.

Надо сказать, что еще тридцать лет назад на вооружение сил береговой обороны стал поступать самоходный артиллерийский комплекс А-222 "Берег". Он вооружен 130-мм пушкой со скорострельностью 12 выстрелов в минуту и радиусом поражения - 23 км. Преимущества "Берега" в том, что он быстро перебрасывается в район, требующий усиленной защиты, и способен поражать малые и средние надводные корабли, в том числе скоростные.

Военные специалисты считают, что возможности у этой системы гораздо шире. Она может защищать не только береговую линию, но и действовать в интересах сухопутных войск.

Появились и более крупнокалиберные самоходки на колесах. Разработан и испытан колесный вариант "Коалиции-СВ", получивший название "Коалиция-СВ-КШ". Башню со 152-мм пушкой сняли с гусеничной самоходки и установили на доработанное шасси грузового автомобиля "КАМАЗ-6560". Скорее всего, простой перестановкой артсистемы дело не ограничится. Уже идут работы по ее облегчению.

Успешно завершены испытания базового колесного шасси бронемашины "Бумеранг". Сейчас заказчик - минобороны - определяется с боевыми модулями для нее. В принципе на "Бумеранг" можно установить и башню от "Коалиции-СВ". Но это, скорее, создаст проблемы, чем даст какой-то выигрыш. Поэтому выдвигаются идеи сделать укороченный и облегченный вариант 152-мм пушки или выбрать другой калибр, например, 122 мм или 120 мм.

Конечно, колесное шасси - тренд практически всех армий мира. Но тренд трендом, однако не стоит забывать об особенностях нашей страны. Не столь уж и давно на одном из отечественных полигонов проводились испытания итальянских самоходных колесных артустановок Centauro, оснащенных 105-мм и 120-мм орудиями.

На бронемашину "Бумеранг" в принципе можно установить пушки калибра 152, 122 и 120 миллиметров

Динамические характеристики и точность огня тех самоходок вызвали у наших военных испытателей чувство восторга и даже зависти. В частности, 120-мм пушка вела точный огонь на ходу под углом 45 градусов. И с места при ведении огня под прямым углом к корпусу без всяких дополнительных упоров машина не переворачивалась.

"Кентавры" были достойны самых высоких оценок. Пока не началась осенняя распутица, а затем не ударили зимние морозы. Машины тонули в грязи, не хотели заводиться, скорострельность и точность стрельбы резко снизились. Все преимущества колесного шасси обнулились.