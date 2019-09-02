СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Три десятка человек погибли в результате пожара на судне у побережья округа Вентура в Калифорнии (США). Об этом сообщает телеканал KTLA со ссылкой на пожарных. По их данным, ЧП привело к смерти 34 человек.

Однако Береговая охрана США не подтвердила эту информацию, сообщив лишь, что на место происшествия у острова Санта-Крус были отправлены спасатели. Там, по их сведениям, около 4 утра по местному времени загорелось судно длиной 23 метра.

Команда спасателей приступила к эвакуации членов экипажа. По некоторым данным, задействован вертолет. Береговой охране удалось снять с горящего судна часть команды, подтверждена информация лишь об одном пострадавшем.

Точное количество человек, находившихся на борту неизвестно. Спасательная операция продолжается.