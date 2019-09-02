Социологи объяснили, почему немецкие школьники учат латынь

Почти треть старшеклассников в Германии изучают в школе латынь и древнегреческий. Немецкие социологи пытаются найти причины стабильно растущего интереса родителей, принимающих решение о выборе школы для своих детей, к мертвым языкам, пишет FAZ.

В 2017 году доля учащихся, изучающих латынь, составляла 31% процент, а за последний год - еще немного возросла. У социологов есть как минимум две гипотезы, объясняющие причины интереса к древним языкам.

Причем аргумент, что знание латыни способствует развитию логического мышления, всерьез не рассматривается: не было "эмпирических исследований", а значит, у ученых нет доказательства истинности этого утверждения. В лучшем случае, говорят они, латынь дает "вторичную выгоду" изучающим этот язык - развитие интеллекта, а также в целом может сказаться на формировании общих языковых навыков. И даже для профессиональной среды потенциальные выгоды от знания латыни не очевидны: оказалось, менее 10% студентов могут использовать свои знания латыни, например, в медицинских исследованиях.

Объяснить причину стабильно растущего интереса к мертвым языкам исследователям помогает известная в социологии "теорема Томаса". Суть ее в следующем: "ситуации, определенные людьми как реальные, реальны по своим последствиям". Это утверждение-тезис, сформулированное американскими социологами Томасами (У. А. Томас и Д. Томас) в 1928 году. Например, если многие люди, одновременно полагая, что скоро банк станет неплатежеспособным, заберут свои деньги, банкротство банка окажется настолько же реально, насколько и неизбежно.

В случае с растущим интересом к изучению мертвых языков авторы склонны видеть определение реальности по "теореме Томаса". Изучение латыни интерпретируются как показатель принадлежности к привилегированному классу, даже если такой связи вообще нет.

Чтобы проверить это предположение, исследователи опросили более 1000 родителей восьмиклассников. Подавляющее большинство из них верят во "вторичную выгоду" от изучения языка - в основном это родители из академической среды.

Они сами уже получили пользу от символической оценки языковых навыков и поэтому поддерживают эту конструкцию реальности. Похоже, на самом деле есть такое преимущество: в среднем респонденты связывают знание латыни с лучшим общим образованием и более высоким социальным статусом.

Еще один эксперимент показал: кандидаты, у которых в резюме было указано знание латинского языка, имели преимущество на собеседованиях при приеме на работу.

Исследование немецких социологов упоминает еще об одной "вторичной выгоде" от изучения мертвых языков. Они учатся учиться. И это по-прежнему один из самых важных уроков, которые можно получить в школе.