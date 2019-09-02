"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка

Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.

В регулярном чемпионате КХЛ сыграны матчи второго игрового дня. В Риге местное "Динамо" принимало "Спартак", который в межсезонье возглавил бывший наставник сборных Латвии и России Олег Знарок. Дебют у нового главного тренера не получился успешным.

В основное время матча команды обменялись голами в большинстве. На 12-й минуте рижане открыли счет при игре 5 на 3. Решающий бросок нанес Якоб Берглунд. В середине второго периода "Спартак" отыгрался, имея на одного игрока больше. Мартиньш Карсумс стал автором первой шайбы московского клуба в новом сезоне.

В овертайме все решила ошибка вратаря "Спартака" Никиты Беспалова. Он слишком далеко выкатился из ворот и Картер Эштон смог протолкнуть шайбу мимо стража ворот. "Спартак" проиграл в дебютном матче Олега Знарка на посту главного тренера.