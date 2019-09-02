Таксисты уже доставляют посылки и поют с пассажирами

В России уже вторая сеть такси запустила услугу доставки, когда клиенты могут отправить небольшую посылку через водителя.

Условия у разных компаний примерно одинаковые: важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограмм. Так можно передать чемодан, документы или пакет с вещами. Нельзя перевозить контрафакт, драгоценности, вещи, представляющие опасность для курьера, а также животных и растения в горшках.

"Доставка в такси - уже существенная ниша, и она в целом аналогична услуге перевозки. Есть крупные компании, занимающиеся исключительно доставкой, в частности продуктов питания. В такси же эта услуга обычно шире, и доставляется практически все, что может купить и привезти водитель. Также клиенты могут передать друг другу что-либо", - отмечает Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси".

Наиболее распространена сейчас такая услуга в Москве. Но ее также опробовали в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре.

Эксперт подчеркивает: водителям такси стоит ответственнее подходить к выполнению таких заданий и предварительно оценивать, нет ли чего противозаконного в посылке. "Как показывает практика, некоторые водители охотно берут любые доставки", - говорит Наталия Лозинская.

Часто водители отличаются халатным отношением. В данном случае могут доставить изначально сломанную вещь. Тогда у самой компании могут появиться новые специфические проблемы: клиента может не устроить то, что привезли, и он может отказаться платить. В итоге понять, кто виноват, таксист или отправитель, очень сложно.

Список дополнительных опций такси можно перечислять бесконечно. Например, в мире широко представлено женское такси. Оно необходимо, когда к клиентке по религиозным и общественным убеждениям не может приехать водитель-мужчина. Сейчас эта услуга уже вышла за пределы Ближнего Востока. В мае этого года такая услуга впервые появилась в Чечне. Первоначально на линию выпустили пять машин, однако по мере увеличения спроса их число вырастет до 20. Также в России много предложений "Автоняня" - перевозки детей без сопровождения родителями.

В Москве также можно воспользоваться услугами таксиста-экскурсовода, можно найти такси с телохранителем. Появлялось даже православное такси. Но и это еще не все. Весной этого года в столице появилось такси, в котором по пути можно петь караоке. Водитель охотно поет дуэтом с пассажирами.