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02.09.2019 19:28
Рубрика: Спорт

Зрителям назло

Даниил Медведев пробился в четвертьфинал US Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира "Большого шлема". В матче четвертого круга Открытого чемпионата США он нанес поражение немцу Доминику Кепферу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).
Август у Даниила Медведева получился ударным: два финала, победа в Цинциннати и четвертьфинал в Нью-Йорке. Фото: Reuters Август у Даниила Медведева получился ударным: два финала, победа в Цинциннати и четвертьфинал в Нью-Йорке. Фото: Reuters
Август у Даниила Медведева получился ударным: два финала, победа в Цинциннати и четвертьфинал в Нью-Йорке. Фото: Reuters

- По-моему, это был прекрасный матч, - отметил Медведев на пресс-конференции. - Трудно давать оценку, когда ты был на корте, а не перед экраном телевизора, но я действительно считаю, что мы играли на уровне Топ-10 - и я, и мой оппонент.

Но и после этой победы россиянина на US Open обсуждали не только теннис. Ведь в Нью-Йорке Медведеву противостоят не только соперники, но и зрители. Напомним, что в предыдущем матче с испанцем Фелисьяно Лопесом публика всю игру освистывала Даниила. Он тоже несколько раз терял самообладание: например, сорвался на болбое, выхватив у него полотенце и швырнув его в сторону, поругался с судьей на вышке и даже показал трибунам средний палец. За что, конечно, был оштрафован в общей сложности на девять тысяч долларов.

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- Я был идиотом, если честно, - признался наш теннисист, немного остыв. - Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что, я думаю, за его пределами я в общем-то неплохой парень.

И все же недружелюбный настрой зрителей заводит Медведева. Хотя он предпочитает называть это обменом энергией.

- Перед матчем с Кепфером у меня болело бедро, болело плечо. Я даже думал, что снимусь. Все было затейпировано. Я принял столько обезболивающих, сколько смог. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Продолжайте заряжать меня энергией. Вы лучшие. Приходите на каждый матч, я заплачу за билеты, - в очередной раз сострил Даниил, обращаясь к болельщикам.

Даниил Медведев: Трибуны болели против меня и зарядили меня энергией для победы

Интересно, как поведут себя обе стороны в следующей встрече, где соперником пятой ракетки мира Медведева будет швейцарец Вавринка. В четвертьфинал Стэн прошел на отказе прошлогоднего победителя US Open серба Новака Джоковича. Тот не сумел защитить титул на нынешнем "Шлеме", снявшись по ходу матча из-за проблем с плечом. Игра была досрочно завершена во время третьего сета. К этому моменту Вавринка вел в счете 0:2 (4:6, 5:7, 1:2). И, кстати, та самая нью-йоркская публика не пощадила даже экс-чемпиона. Трибуны без малейшего сочувствия проводили травмированного Джоковича, освистав лидера рейтинга.

Между тем 2 сентября за путевку в четвертьфинал сражался еще один россиянин - Андрей Рублев. Накануне он выбил из сетки главного скандалиста ATP австралийца Ника Кирьоса (7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3) и вышел на итальянца Маттео Берреттини.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2019
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