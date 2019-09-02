Тренер Порье: Мы собираемся прикончить Нурмагомедова в четвертом раунде

Тренер американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье по функциональной подготовке Фил Дару заявил, что американский боец нокаутирует россиянина Хабиба Нурмагомедова в четвертом раунде боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби. Титул чемпиона принадлежит Нурмагомедову, который одержал 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.

"Я собираюсь пойти дальше в прогнозах и сказать, что мы собираемся прикончить Хабиба в четвертом раунде. Мы заставим Хабиба устать. Я знаю, что это звучит смешно, но мы заставим его попытаться атаковать тейкданами, и мы будем продолжать вставать. Также мы будем много работать по корпусу", - цитирует allboxing.ru Дару, который заявил об этом подкасту Pull No Punches.

По мнению тренера, для победы над Нурмагомедовым необходима "безупречная энергия" и "отличные двигательные качества", а ключевыми станут способности Порье "быстро сокращать и разрывать дистанцию, изменяя направления и используя углы".

Порье и Нурмагомедов являются ровесниками - обоим по 30 лет. На счету американца 25 побед в ММА и пять поражений.