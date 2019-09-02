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02.09.2019 17:52
Рубрика: В мире

Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Полиция южнокорейского города Кванчжу ведет розыск трех граждан Таиланда по обвинениям в убийстве 22-летнего гражданина России. По предварительным данным, поводом для ссоры и последующей драки стал брошенный окурок.

Как сообщили в управлении полиции города Кванчжу по административному округу Квансан, инцидент произошел вечером 28 августа в микрорайоне Санчжон. Трое тайцев нанесли многочисленные ножевые ранения молодому россиянину, чье имя сообщается лишь по первой букве имени (Б.), и скрылись с места происшествия. Истекающий кровью россиянин сумел добраться до ближайшего магазина и попросил сотрудника вызвать врачей. Скорая помощь прибыла, но по пути в больницу Б. скончался.

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Полиция Кванчжу в настоящий момент пытается восстановить картину инцидента. 26 августа россиянин из своей квартиры якобы выбросил окурок, который попал в проходивших граждан Таиланда или упал рядом с ними. Тогда все закончилось словесной перепалкой, но на следующий день участники ссоры случайно встретились снова. Все переросло в драку, где россиянин якобы ударил одного из тайцев. В ответ на это другой гражданин Таиланда достал нож и нанес несколько ударов Б.

По словам полицейских, они уже установили личности двух тайцев и работают над прояснением информации по третьему. Все подозреваемые объявлены агентством национальной полиции Кореи в розыск.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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