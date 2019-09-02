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02.09.2019 20:10
Рубрика: Экономика

Партнерство развивается успешно

Соглашениями о сотрудничестве с провинциями КНР связаны уже 59 регионов России
Текст: Юлия Магдалинская
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
На предстоящем Восточном экономическом форуме анонсировано участие множества представительных делегаций из Китая, Южной Кореи, Индии, Японии, а также Малайзии, Индонезии и других стран АСЕАН. В программу включены около 70 деловых мероприятий: панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки, "круглые столы" и т.д.

О развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "ДК" рассказал глава российской части Делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Сергей Николаевич, какой вы видите роль ТПП РФ в развитии торгово-экономических связей России со странами АТР?

Сергей Катырин: Мы рассматриваем развитие делового сотрудничества со странами региона в качестве одного из приоритетных направлений международной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В результате целенаправленной работы удалось создать комплексный механизм взаимодействия с партнерами, в том числе по АСЕАН, и эффективные инструменты поддержки отечественных предпринимателей. ТПП РФ и региональные палаты сотрудничают практически со всеми странами АТР, странами Европы, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Палата представляет своих членов на различных международных форумах и площадках по межгосударственному и региональному сотрудничеству, проходивших в Китае, Японии, Южной Корее.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Исходя из практики, мы полагаем, что чем больше встреч, тем больше вероятность заключения сделки. Принимая во внимание некоммерческий характер деятельности ТПП РФ, вопросы непосредственно делового сотрудничества между отечественными и зарубежными предпринимателями находятся в ведении деловых советов, создаваемых при содействии и под эгидой ТПП РФ. Одной из основных задач деловых советов является консолидация бизнеса с целью оказания им содействия по выходу на внешние рынки.

Например, по линии Российско-Китайского делового совета, объединяющего более 80 российских предприятий и ассоциаций, за прошедшие годы успешно реализован ряд крупных экономических проектов, в том числе строительство цементного завода в Ленинградской области, индустриального комплекса по производству алюминиевой продукции в китайской провинции Хэнань и др. Сейчас в стадии реализации находится еще более 10 крупных торгово-экономических и инвестиционных проектов.

Какие страны развивают торгово-экономические связи с российским Дальним Востоком наиболее активно?

Сергей Катырин: Один из ключевых партнеров региона - это, конечно же, Китай. 2018-2019-й - это Годы межрегионального сотрудничества России и КНР. Была подписана "Программа развития сотрудничества на Дальнем Востоке до 2024 года" и принят "План развития сельского хозяйства Северо-Востока Китая и Дальнего Востока и Байкальского региона России". Сотрудничество на уровне регионов, в особенности приграничных, является важной составляющей всего комплекса двусторонних отношений. Сегодня 59 регионов России связаны с провинциями КНР соглашениями о сотрудничестве, а китайский бизнес присутствует в 74 из 85 субъектов Российской Федерации.

Проблематика торгово-экономического сотрудничества с Китаем уже стала традиционной в повестке ВЭФ. Это неудивительно, ведь КНР - наш крупнейший торгово-экономический партнер по целому ряду направлений.

В первую очередь это агропромышленный комплекс. Сейчас надзорными органами России и Китая согласовывается протокол о фитосанитарных требованиях при поставках шрота и жмыха в Китай. Открытие рынка на этом направлении может стать не только одним из ключевых условий наращивания экспортного потенциала, но и позволит создать новую нишу для сотрудничества российского и китайского бизнеса. Кроме того, "на полях" ПМЭФ был подписан ряд документов, открывающих хорошие возможности для бизнеса по поставкам зерна в Китай. Теперь к регионам, имеющим право поставлять пшеницу на рынки Поднебесной, присоединилась Курская область. Отменен принцип регионализации по сое.

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Наибольшую инвестиционную активность китайский бизнес проявляет в сельском хозяйстве. К примеру, в Еврейской автономной области из 80 предприятий со 100-процентным китайским капиталом половину составляют предприятия агропромышленного комплекса. По оценочным данным, общая площадь земель, арендуемых китайскими производителями сельхозтоваров в 2018 году, составила почти 60 тыс. га, а это почти 34% всех посевных площадей области.

Еще одно направление - создание новой и модернизация имеющейся трансграничной инфраструктуры. К примеру, сегодня железнодорожная сеть России развернута в сторону Европы. Разворот России на Восток, быстрое наращивание нашего экспорта в КНР выявляет отставание в создании соответствующей инфраструктуры, а также необходимость корректировок нормативного регулирования. Нужно форсировать развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В целом система торгово-промышленных палат является активным участником развития торгово-экономических связей с КНР.

Как развиваются связи ТПП РФ с партнерами в других странах АТР?

Сергей Катырин: Мы активно развиваем наши контакты со всеми странами региона. В марте с.г. состоялся рабочий визит делегации ТПП РФ в Индонезию и Вьетнам. Было заключено актуализированное соглашение между ТПП РФ и Вьетнамской ТПП на платформе "Соглашения о свободной торговле ЕАЭС - Вьетнам". В Ханое состоялась российско-вьетнамская встреча деловых кругов, в которой приняли участие более 60 местных компаний различных отраслей промышленности, а также представители вьетнамских отраслевых ассоциаций, заинтересованных в выходе на российский рынок. 

В Джакарте был проведен бизнес-диалог Россия - Индонезия, собравший вместе более 150 представителей российских и индонезийских официальных и деловых кругов. На полях форума была проведена презентация выставочной программы компании "Экспоцентр" системы ТПП РФ как одного из действенных инструментов взаимного продвижения товаров и услуг.

В мае с.г. в Москве состоялся российско-вьетнамский деловой форум, в котором принял участие премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук. Организаторами мероприятия выступили Вьетнамская ТПП и ТПП РФ. Подписано соглашение о сотрудничестве между Московской ТПП и Вьетнамской ТПП, а также ряд соглашений о сотрудничестве между представителями бизнеса двух стран. 

Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией в феврале-марте 2019 года организовал для своих членов деловую поездку в эту страну. Были проведены встречи и переговоры по вопросам продвижения на малайзийский рынок такой российской продукции, как медицинские инструменты и устройства, продукция сельского и рыбного хозяйства, органические удобрения, авиационная, строительная техника, IT-технологии и др.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Заметное место в развитии многостороннего сотрудничества на "асеановском" направлении играет Деловой совет Россия - АСЕАН. В прошлом году ДС и Деловой консультативный совет АСЕАН (ASEAN Business Advisory Council) подписали "дорожную карту" развития внешнеэкономического сотрудничества. В качестве приоритетов определены такие сферы, как энергетика, машиностроение, лесопромышленный комплекс, информационные и коммуникационные технологии, медиа, цифровая экономика, малый и средний бизнес.

В марте с.г. Деловой совет Россия - АСЕАН при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Малайзией провели в Москве презентацию Lumut Port (одного из крупнейших региональных морских портов Малайзии) для представителей отечественного бизнеса. 

Деловым советом Россия - АСЕАН совместно с ЕЭК и Фондом Росконгресс в рамках ПМЭФ-2019 был организован и проведен бизнес-диалог ЕАЭС - АСЕАН, на котором обсуждалось развитие сотрудничества в реализации на территории стран региона проектов в агропромышленном комплексе, цифровой экономике, в том числе в вопросах кибербезопасности и финансовых технологий.

В феврале с.г. Деловой совет Россия - АСЕАН и Российско-Таиландский деловой совет в рамках рабочего визита министра иностранных дел Королевства Таиланд Дона Праматвиная в РФ организовали и провели "круглый стол" "Россия - Таиланд: деловое сотрудничество". В марте в Бангкоке состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Межгосударственной корпорацией развития (Россия) и таиландским конгломератом AMATA Corporation. В мае в Москве проведена рабочая встреча с главой Стокгольмского регионального офиса по России и странам СНГ Совета по инвестициям Таиланда (Thailand Board of Investment), в ходе которой обсуждалась возможность проведения бизнес-миссии таиландских предпринимателей в Россию в сентябре 2019 года.

В рамках рабочего визита министра по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Таун Туна в июне с.г. в Россию Деловой совет Россия - АСЕАН и Минэкономразвития России организовали бизнес-семинар "Мьянма: инвестиционные возможности".

Комитет по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП России ведет переговоры с лаосской стороной по согласованию сроков бизнес-миссии ТПП Республики Бурятия в ЛНДР.

Мы содействуем развитию контактов российского бизнеса с партнерами в странах региона. Наши дальневосточные палаты подключены к работе Российско-Японской рабочей группы по региональному сотрудничеству, работают в составе Координационного совета по внешнеэкономической деятельности межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия, а также Постоянной смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо.

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После модернизации Российско-Корейского делового совета его новый состав приступил к реализации совместных проектов в рамках известной корейской инициативы "9 мостов". Идут активные переговоры по реализации совместных проектов в области судостроения. Надеюсь, в ближайшее время можно будет говорить и о практических результатах. Тем более что эта тема подробно обсуждалась на встрече президентов Российской Федерации и Республики Корея во время саммита "Группы двадцати" в Осаке в июне этого года.

Активно работает в регионе Российско-Сингапурский Деловой Совет (РСДС), в состав которого входят несколько десятков субъектов крупного, среднего и малого бизнеса. РСДС разработана информационно-сервисная платформа RSTRADE, которую используют уже более 80 тысяч компаний из 15 стран. В Сингапуре успешно функционирует Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов. На постоянной основе действует шоу-рум российских технологий с возможностью представления продукции в физическом и виртуальном форматах.

Это лишь несколько примеров нашей работы с партнерами из стран АТР. ТПП РФ и далее будет уделять самое серьезное внимание работе по данному направлению.

Какую роль в развитии этого сотрудничества играет ВЭФ?

Сергей Катырин: С момента проведения первого ВЭФ его значение, как международной площадки по продвижению российских интересов не только в своих регионах, но и на рынках стран АТР, значительно выросло. С каждым годом форум превращается во все более эффективную площадку для диалога российских и иностранных инвесторов. Это действенный способ для наших иностранных коллег познакомиться с возможностями, которые есть в регионе, как говорится, "из первых уст" услышать о существующих на Дальнем Востоке механизмах привлечения частных инвестиций, а именно о территориях опережающего развития региона, Свободном порте Владивосток, государственной инфраструктурной поддержке инвестпроектов и т.д.

Мы видим перспективы для развития сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере развития инфраструктуры, энергетики, лесопромышленного комплекса, аквакультуры, торговли и логистики.

В этом заключен огромный потенциал для наших предпринимателей, и мы готовы оказать им всяческое содействие и поддержку.

Как в преддверии ВЭФ прошел Объединенный торгово-экономический форум России, Китая и Монголии, организованный национальными торгово-промышленными палатами трех стран?

Сергей Катырин: Этот форум продолжает играть важную роль в стимулировании и развитии межрегиональных связей. В июне в Красноярске оператором форума стал союз "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата". В мероприятии приняли участие более 400 предпринимателей, представителей органов власти и торгово-промышленных палат стран-участниц. На его полях состоялись тематические сессии по вопросам продвижения торговли, экономики, туризма, а также по вопросам, посвященным особенностям торгового права трех стран. Было подписано 14 соглашений о сотрудничестве в области образования, поставок продукции лесопильного производства, развития деловых коммуникаций и т.д. 

Безусловно, важной задачей России является наращивание несырьевого экспорта, а масштабные китайский и монгольский рынки, в первую очередь приграничных районов, могут способствовать решению этой задачи. О связях российских регионов с Китаем я уже сказал, а с аймаками Монголии действует более 30 соглашений о сотрудничестве. По итогам 2018 года в показателях внешнеторгового оборота России с Монголией также есть положительная динамика. Значимые подвижки наблюдаются в устранении торговых барьеров, достигнуты договоренности о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки. 

Определенные перспективы связаны с развитием взаимодействия в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", монгольского "Степного пути", а также по линии ЕАЭС - КНР и ЕАЭС - Монголия. Тем более что в мае 2018 года уже был сделан важный шаг - подписано "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР". А коллегами из Евразийской экономической комиссии и Монголии ведется активная работа по рассмотрению целесообразности создания ЗСТ ЕАЭС - Монголия.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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В качестве важных итогов прошедшего форума можно отметить презентацию союзом "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" электронной площадки, которая позволит предпринимателям подбирать потенциальных контрагентов по интересующим их направлениям.

В целом итоги Объединенного торгово-экономического форума определили основные векторы сотрудничества и поставили приоритетные задачи по укреплению трансграничного торгово-экономического взаимодействия. Многие из них участники форума планируют реализовать до следующего объединенного форума, который пройдет в 2020 году в Улан-Баторе.

По итогам прошлого года объем торгово-экономического сотрудничества России и Китая достиг эпохальной отметки, превысив отметку в 100 млрд долл. США. Как вы оцениваете роль торгово-промышленных палат наших стран в этом?

Сергей Катырин: Партнером ТПП РФ в Китае является Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ККСРМТ). За долгие годы совместной работы нам удалось добиться значительных успехов в укреплении бизнес-диалога России и Китая. Регулярно проходят встречи экспертов ТПП России и ККСРМТ. На них обсуждаются вопросы развития сотрудничества в области поддержки экспорта в КНР, выставочной деятельности, защиты прав интеллектуальной собственности и т.д. Для расширения выставочно-ярмарочной деятельности активно используются информационные ресурсы ТПП РФ и комитета, на взаимной основе мы информируем наших членов о выставках на территориях обеих стран.

Наше сотрудничество с Китаем по линии деловых кругов развивается устойчиво и динамично, продукция российских производителей, благодаря своей относительно невысокой цене и хорошему качеству, вызывает все больший интерес у китайских компаний и потребителей. В состав Российско-Китайского делового совета (РКДС) входят более 80 российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с КНР.

Динамично развивается взаимодействие на региональном уровне. В частности, только торгово-промышленными палатами из разных регионов России совершено более 50 поездок в КНР. Перекрестные годы межрегионального сотрудничества оказались весьма плодотворными.

Авторитет системы ТПП РФ, как эффективного инструмента сотрудничества между деловыми кругами России и Китая, оценил крупный бизнес из Поднебесной. Например, в 2018 году в состав членов союза "Приморская ТПП" вступила крупнейшая китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO). COFCO - это один из крупнейших производителей продуктов питания в Китае, входит в ТОП-500 по рейтингу делового журнала Fortune. Компания заинтересована в развитии торговли с Приморьем, в частности, зерновыми культурами. Мы и далее будем развивать эти важные и перспективные контакты.

Cправка

По данным ФТС России по итогам 2018 года товарооборот России и Китая увеличился на 24,5% по сравнению с показателями 2017 года и составил 108,3млрд долл. США. Экспорт вырос до 56 млрд долл. США (прирост 44%), а импорт - до 52,2 млрд долл. США (прирост 8,7%). В первом полугодии 2019 года положительная динамика российско-китайских торгово-экономических отношений сохранилась.

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Авторитет системы ТПП РФ, как эффективного инструмента сотрудничества между деловыми кругами России и Китая, оценил и крупный бизнес из Поднебесной. Например, в 2018 году в состав членов союза "Приморская ТПП" вступила крупнейшая китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO). COFCO - это один из крупнейших производителей продуктов питания в Китае, входит в ТОП-500 по рейтингу делового журнала Fortune. Компания заинтересована в развитии торговли с Приморьем, в частности, зерновыми культурами. Мы и дальше будем развивать эти важные и перспективные контакты.

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