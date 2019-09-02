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02.09.2019,  
16:12
Текст:  Антон Валагин

У США закончились авианосцы в Атлантике

Из семи авианосцев ВМС США, базирующихся на восточном побережье страны, в строю лишь один. Да и тот находится далеко от Атлантики - в Индийском океане.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

График боевого дежурства авианосных ударных группировок американского флота нарушился из-за серьезной неисправности, обнаруженной на Harry S. Truman (CVN-75).  Корабль должен был отправиться в поход летом, но вместо этого застрял на верфи Норфолка.

- У авианосца обнаружена  проблема в корабельной энергосети, требующая анализа и ремонта. Корабль находится в военно-морской верфи Норфолка, чтобы определить причину и масштаб неисправности. Экипажу и реакторным установкам Harry S. Truman ничто не угрожает, - заявил USNI News пресс-секретарь Командования сил ВМС США капитан Скотт Миллер.

Фото: Huntington Ingalls Industries
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Единственным исправным авианосцем на восточном побережье США является Dwight D. Eisenhower (CVN-69) - после 18-месячного техобслуживания экипаж корабля проходит обучение. Возглавлямая CVN-69 авианосная ударная группа не будет готова к выходу в море раньше 2020 года.

Авианосец John C. Stennis (CVN-74) пришел в Норфолк для капитального ремонта по истечении половина срока службы. Начало работ запланировано на 2021 год, до той поры корабль будет использоваться как стоящий на приколе плавучий аэродром для тренировки палубной авиации.

В ходе аналогичного ремонта разобран на части George Washington (CVN-73). George H. W. Bush (CVN-77) застрял в Норфолке на два с лишним года - 10-месячное техобслуживание корабля затянулось из-за неспособности верфи выдержать договорные сроки.

А новейший Gerald R. Ford (CVN-78) не могут ввести в строй из-за многолетних проблем с оружейными лифтами, системой отправки и приема самолетов, К многочисленным "болезням" корабля добавились и выявленные недавно дефекты ядерной силовой установки.

Единственный боеспособный авианосец с восточного побережья США Abraham Lincoln (CVN-72) находится в Аравийском море. Его АУГ покинула базу 1 апреля и сейчас крейсирует у берегов Индии. В связи с ростом напряженности в Персидском заливе корабль изменил место базирования и после окончания похода отправится на западное побережье, в Сан-Диего.

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