Ученые выяснили, как снизить риск ранней смерти после 40 лет

Исследователи из Европейского общества кардиологов в рамках последнего конгресса представили результаты масштабной шестилетней работы с участием около полумиллиона людей в возрасте после 40 лет.

Как оказалось, пациентам с заболеваниями сердца и сосудов физические нагрузки дают больше пользы, чем людям без этих недугов.

Так, у добровольцев из первой группы было зафиксировано снижение риска смерти от болезней сердца на 14%. У людей без соответствующих диагнозов этот показатель составил 7%.

По словам научного сотрудника Сеульского национального университета кардиолога Си Хек Канга, снизить риск ранней смерти у людей получилось, уделяя быстрой ходьбе по 30 минут пять дней в неделю. Можно заменить тренировку, например, восхождением на гору (без грузов). Предполагается, что такая нагрузка должна занимать 75 минут в неделю.

- Люди, которые физически активны, лучше спят, двигаются и в целом хорошо себя чувствуют. Надо подчеркнуть, что физическая активность - это верный и экономичный способ жить дольше, - отметил Канг.

Стоит помнить, что перед тем, как выбрать для себя те или иные физические нагрузки, рекомендуется посоветоваться с врачом.