Новости

Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 19:35
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 19:20
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 19:12
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 18:57
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 18:55
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 18:49
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 18:48
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков 17:41
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией 17:21
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 17:07
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны 17:06
Сбербанк объявил о старте продаж "народных облигаций" 17:00
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области 16:55
"Лидеры России" спасли на вершине Эльбруса 17-летнего альпиниста 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 18:48
Рубрика: Общество

В Британии найден один из крупнейших в истории кладов

Текст: Денис Передельский
Фото: Pippa Pearce/Trustees of the British Museum Фото: Pippa Pearce/Trustees of the British Museum
Фото: Pippa Pearce/Trustees of the British Museum

В Великобритании два археолога-любителя при помощи металлодетекторов обнаружили в графстве Сомерсет крупнейший клад серебряных монет с портретом Вильгельма Завоевателя.

Как сообщает Phys.org, клад на юго-западе Англии нашли Лиза Грейс и Адам Стейплз. В общей сложности они обнаружили свыше 2000 серебряных монет, которые датируются бурным периодом после нормандского завоевания Англии в 1066 году.

Клад, найденный в долине небольшой реки Чу, относится к периоду народных волнений. После того, как Вильгельм Нормандский победил саксонского короля Гарольда II и занял его трон, против захватчиков было поднято восстание.

Фото: Максим Коротченко
В пустыне под Астраханью ветер раскрыл могилу сармата

Примечательно, примерно по одной тысяче найденных монет были отчеканены с профилем короля Гарольда и профилем Вильгельма - первого нормандского короля Англии. Дело в том, что Гарольд был королем всего десять месяцев - с января по октябрь 1066 года, когда он погиб в битве.

Поэтому монеты с его изображением считаются очень редкими. Они явно не могли быть выпущены ранее января 1066 года, однако некоторые из них, возможно, были отчеканены уже после его смерти.

По мнению ученых, завоеватели сознательно еще в течение двух месяцев выпускали монеты с профилем Гарольда, чтобы удержать свой режим. Вопрос правопреемства на престоле тогда вызывал много споров.

Тайной пока остается и личность того, кто спрятал этот клад. Возможно, это был человек высокого ранга или даже несколько аристократов. На спрятанную сумму в тот период времени можно было приобрести 500 овец. Его современная стоимость будет оценена позже.

Не исключено также, что это была казна либо нормандского войска, либо восставших. По косвенным признакам исследователи установили, что клад был зарыт не позднее 1072 года, когда Вильгельм окончательно разбил войско саксов.

Кстати, среди найденных монет было обнаружено и несколько монет времен Эдуарда Исповедника, правившего с 1042 по 1066 годы.

На Дону нашли филигранный замок-собачку эпохи Ренессанса
В древнегреческих храмах нашли следы работы неизвестных машин
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку