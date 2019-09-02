В Британии найден один из крупнейших в истории кладов

В Великобритании два археолога-любителя при помощи металлодетекторов обнаружили в графстве Сомерсет крупнейший клад серебряных монет с портретом Вильгельма Завоевателя.

Как сообщает Phys.org, клад на юго-западе Англии нашли Лиза Грейс и Адам Стейплз. В общей сложности они обнаружили свыше 2000 серебряных монет, которые датируются бурным периодом после нормандского завоевания Англии в 1066 году.

Клад, найденный в долине небольшой реки Чу, относится к периоду народных волнений. После того, как Вильгельм Нормандский победил саксонского короля Гарольда II и занял его трон, против захватчиков было поднято восстание.

Примечательно, примерно по одной тысяче найденных монет были отчеканены с профилем короля Гарольда и профилем Вильгельма - первого нормандского короля Англии. Дело в том, что Гарольд был королем всего десять месяцев - с января по октябрь 1066 года, когда он погиб в битве.

Поэтому монеты с его изображением считаются очень редкими. Они явно не могли быть выпущены ранее января 1066 года, однако некоторые из них, возможно, были отчеканены уже после его смерти.

По мнению ученых, завоеватели сознательно еще в течение двух месяцев выпускали монеты с профилем Гарольда, чтобы удержать свой режим. Вопрос правопреемства на престоле тогда вызывал много споров.

Тайной пока остается и личность того, кто спрятал этот клад. Возможно, это был человек высокого ранга или даже несколько аристократов. На спрятанную сумму в тот период времени можно было приобрести 500 овец. Его современная стоимость будет оценена позже.

Не исключено также, что это была казна либо нормандского войска, либо восставших. По косвенным признакам исследователи установили, что клад был зарыт не позднее 1072 года, когда Вильгельм окончательно разбил войско саксов.

Кстати, среди найденных монет было обнаружено и несколько монет времен Эдуарда Исповедника, правившего с 1042 по 1066 годы.