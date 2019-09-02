Список 500 крупнейших компаний мира от журнала Fortune пополнился 12 новичками из Китая.

В опубликованном в понедельник хит-параде впервые появился китайский производитель смартфонов и бытовой электроники Xiaomi, доходы которого в минувшем году подскочили на 56 процентов и достигли 26,5 миллиарда долларов. Среди впервые вошедших список китайских компаний - также Китайский банк развития, крупнейший производитель железнодорожного подвижного состава CRRC, производитель бытовой техники Gree.

В общей сложности в Fortune-500 вошли 129 китайских компаний. На втором месте в глобальном хит-параде оказался нефтехимический гигант Sinopec, доходы которого за год выросли на 26,8 процента - до 414,6 миллиарда долларов. На четвертом месте - Китайская национальная нефтяная корпорация, на пятом - Китайская государственная электросетевая корпорация.