В Испании вырвавшийся из загона бык ранил 17 человек

Не менее 17 человек пострадали в Испании во время традиционной национальной забавы "энсьерро" (забег быков), передает Газета.Ру со ссылкой на местное издание Vanguardia. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них - в критическом состоянии и еще один - в тяжелом.

Трагедия произошла в городке Видререс (провинция Жирона) на северо-востоке страны. По каким-то причинам бык, которого готовили для забега, перепрыгнул через барьер и кинулся на людей, собравшихся на трибунах. Паника и давка усугубили ситуацию.

В итоге полиция была вынуждена применить оружие и убить животное.

Отметим, что сравнительно недавно в Памплоне в аналогичной ситуации бык покалечил пятерых зрителей, что стало очередным поводом для экозащитников обратиться с требованием о запрете старинной забавы.