В Москве прошли встречи секретарей совбезов России, Молдавии и Ирака

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в понедельник в Москве встречи с секретарем высшего Совета безопасности Молдавии Виктором Гайчуком и советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом.

Виктор Гайчук был назначен секретарем ВСБ Республики Молдова меньше месяца назад - 12 августа 2019 года. Его первый международный визит состоялся именно в Москву.

Патрушев поздравил Гайчука с назначением на высокую должность и подчеркнул важность продолжения рабочего взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб России и Молдавии. Стороны обсудили широкий круг вопросов, который относится к повестке российско-молдавских отношений и ситуации в области региональной безопасности.

"Наши контакты в рамках двусторонних переговоров и международных мероприятий способствуют усилению взаимопонимания и укрепления сотрудничества между нашими странами по различным вопросам обеспечения безопасности", - заявил Николай Патрушев.

В свою очередь Виктор Гайчук отметил, что президент Молдовы Игорь Додон считает важным придерживаться принципа проведения взвешенной политики и выстраивания партнерских отношений с другими государствами, основываясь на соблюдении национальных интересов республики.

В завершение переговоров Патрушев пригласил Виктора Гайчука принять участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, проведение которой запланировано в Москве в ноябре 2019 года.

Отдельно Виктор Гайчук провел рабочие встречи с заместителями секретаря российского Совбеза. Как стало известно обозревателю "РГ", на них, в частности, обсуждался визит на прошлой неделе в Кишинев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Скорее всего, появление Болтона на прошлой неделе вблизи границ России - в Киеве, Кишиневе и Минске - может означать проведение "разведки боем" на предмет возможной корректировки двусторонних отношений соседних стран с Москвой. То есть, например, отношения из плохих, как, например, с Украиной, не должны переходить в нейтральные или из нейтрально-положительных, как с Молдавией, - в хорошие. Визит в союзный Минск многие эксперты расценили именно как попытку прощупать на крепость российско-белорусские отношения. Джон Болтон впервые посетил Беларусь, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время. Он провел переговоры с президентом Беларуси и главой МИД республики. В пятницу советник президента США по нацбезопасности находился в Варшаве. Уже там Болтон заявил, что очень рад начать диалог с польскими, украинскими и белорусскими партнерами в Варшаве.

"Мы разделяем общие обеспокоенности по вопросу региональной стабильности и намерены укрепить суверенитет и безопасность наших стран", - заявил советник президента США. Присоединение Беларуси к компании "коллег" из Польши и Украины, чей суверенитет и безопасность требуется укрепить, из уст Болтона звучит как минимум угрожающе. Понятно, что "дружить" в этом случае США предлагают именно против России.

"Мы внимательно следим за перемещениями и высказываниями нашего американского коллеги господина Болтона и не стали бы драматизировать ситуацию после его высказываний", - заявил обозревателю "РГ" источник в аппарате российского Совбеза.

По его словам, в отличие от односторонней позиции США, основанной на доминировании в мире, интересы России основаны на уважении национальных интересов других стран и принципах многополярности. Поэтому все больше стран уже не оглядываются на США в своих отношениях с Москвой.

Об этом же, кстати, говорил в понедельник Николай Патрушев на встрече с иракским коллегой Фалехом аль-Файядом. По словам Патрушева, взаимодействия между Ираком и Россией по линии советов безопасности и силовых ведомств отвечают общим интересам двух стран. При этом весь спектр российско-иракских двусторонних связей продолжает уверенно и динамично развиваться.