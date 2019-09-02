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02.09.2019 10:06
Рубрика: Общество

В РФ стартовала подписная кампания на первое полугодие 2020 года

Текст: Юлия Кривошапко

В России началась подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2020 года. В почтовых отделениях по всей стране и на сайте https://podpiska.pochta.ru/ доступно оформление подписки на более чем 4200 печатных изданий.

Из подписного каталога "Почты России" можно выписать федеральную, региональную или районную прессу. Поиск изданий по теме, алфавиту позволяют быстро найти журнал или газету и в пару кликов оформить подписку с доставкой в любую точку страны.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
"Почта России" собралась открывать магазины и аптеки

"Интерес россиян к печатной прессе по-прежнему велик. Газетам доверяют, они пользуются заслуженным авторитетом у своих читателей, - отмечает заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. - Почта стремится сделать процедуру оформления подписки максимально простой для клиента. Мы постоянно анализируем потребительский спрос и оптимизируем удобство сайта".

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях также продолжается благотворительная акция "Дерево добра", в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения - конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

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