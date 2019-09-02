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02.09.2019 17:36
Рубрика: Власть

Студент в Положении

Меняются правила учета призывников
Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны продолжает наводить порядок в регистрации российских призывников.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

На основе скорректированного в этом году закона о правилах контроля за будущими солдатами в ведомстве разработали проект постановления правительства РФ, вносящего изменения в Положение о воинском учете потенциальных новобранцев. Этот документ разместили на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Одновременно он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

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Напомним, о чем идет речь в обновляемом законе и что предлагается утвердить постановлением кабинета министров. Вкратце суть новаций такова: молодых людей, которые в силу различных обстоятельств, например учебы в вузе, временно оказались в чужом городе и не имеют там регистрации, обяжут становиться на воинский учет в военкоматах по месту их фактического проживания или пребывания.

По новым правилам, призывники, покинувшие родные места более чем на 3 месяца, должны будут в течение двух недель после приезда в новый город принести в местный комиссариат справку из учебного заведения или со своего места работы. Даже без штампа о регистрации места нынешнего проживания гражданина она станет основанием для постановки человека на воинский учет.

Нарушителю правил воинского учета сейчас грозит лишь небольшой штраф - от 100 до 500 рублей

Надо сказать, что иногородние призывники и прежде должны были отмечаться в "чужих" комиссариатах, если их отсутствие дома затягивалось более чем на 90 дней. Прежняя редакция Закона "О воинской обязанности и военной службе" предписывала им сообщать в военкомат о месте своего пребывания. Те же студенты ежегодно представляли в комиссариаты справку из вуза установленного образца, на основе которой им давали отсрочку от армии. Однако, как показала практика, значительное количество призывников-студентов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, жили и учились в этих городах без всякой регистрации. Их не ставили на воинский учет и не призывали на службу, когда молодые люди лишались права на получение отсрочки. Проще говоря, студент, вылетевший из института по неуспеваемости, из-за дисциплинарного проступка или по другой причине, лишающей его призывной льготы, мог не опасаться отправки в казарму, по крайней мере, до окончания срока действия справки из вуза. С точки зрения законодательства наказывать новоиспеченного уклониста вроде бы было не за что.

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Теперь не только в законе, но и в Положении о воинском учете будет прописана обязанность иногороднего призывника сообщать о себе в военный комиссариат по месту фактического пребывания в чужом городе. Адрес своего временного дома и своего учебного заведения молодой человек укажет в заявлении в комиссариат. А ответственные за военно-учетную работу в вузе или по месту трудоустройства призывника письменно подтвердят, что парень, не имеющий в паспорте штампа о "жилищной" регистрации, действительно у них работает или учится.

Нарушителю правил воинского учета сейчас грозит всего лишь небольшой штраф - от 100 до 500 рублей. Но если человека признают уклонистом от военной службы, наказание будет куда жестче: штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Суд также может назначить принудительные работы сроком до двух лет, арестовать уклониста на период до шести месяцев или даже лишить его свободы на срок до двух лет.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию Законопроекты и комментарии
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