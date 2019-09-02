В Сочи завершился Кубок России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Триумфаторами мужского турнира стали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, представляющие клуб "Факел" из Нового Уренгоя. В решающем матче они в двух партиях переиграли Илью Лешукова и Константина Семенова из ВК "Подмосковье" - 21:16, 21:15.

В нынешнем сезоне это уже третья крупная победа Красильникова и Стояновского. В июле они завоевали титул чемпионов мира, а также стали чемпионами России. Лешуков и Семенов на чемпионате Европы взяли "серебро".

В женском турнире в решающем матче встретились Мария Бочарова и Мария Воронина, представляющие ВК "Обнинск", и москвички Юлия Абалакина и Ксения Дабижа (ФРПВ-ЦОП). Победа досталась Бочаровой и Ворониной - 21:15, 22:20.