На этой неделе в зале "Зарядье" - надрывный трагизм и изнеженная лирика Чайковского, в Доме музыки - интеллектуальная ирония и темная чувственность Изабель Юппер, а в "Известия-Холл" - хэви-металлическое шоу белокурой бестии Доро Пеш.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

Что играет: Все симфонии и другие произведения П. Чайковского.

Почему идти: Новый сезон концертного зала "Зарядье", ставшего в рекордно короткие сроки центром притяжения московских меломанов, откроет Симфонический оркестр Мариинского театра. За три концерта Валерий Гергиев и оркестр блестяще вышколенных мариинцев исполнят все симфонии Чайковского; благодаря мощной гергиевской харизме всегда рафинированный Петр Ильич обретет стихийную силу духа. Дополнят симфонический цикл лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Алексей Лобиков (тромбон), Марк Бушков (скрипка) и Матвей Демин (флейта) - с оригинальными переложениями музыки великого русского композитора.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 7 и 8 сентября; 300 - 3 000 руб.

Фото: ООО "Бас Динамик"

Кто играет: Изабель Юппер.

Что играет: Моноспектакль "Любовник".

Почему идти: Изабель Юппер, любимица режиссеров "авторского кино" - актриса-нигилистка, умеющая усугублять кризисную ситуацию в любом сценарии. Моноспектакль "Любовник" по повести М. Дюрас дает прекрасную возможность оценить ее интеллектуальную иронию и темную чувственность на театральной сцене. Несмотря на довольно дорогие билеты за выступление, длящееся всего час с небольшим, стоит полюбопытствовать. В случае качественного перевода спектакль обеспечит почитателям актрисы незабываемый по драматическому накалу вечер.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки (Москва); 8 сентября; 2 500 - 12 000 руб.; Театр "Балтийский дом" (Санкт-Петербург); 10 сентября; 4 500-8 500 руб.

Фото: ООО "ДжэйСи-Саунд"

Кто играет: Группа Doro.

Что играет: Хеви-метал.

Почему идти: Можно, конечно, сказать, что Доро Пеш уже не та, что ее последний альбом мало отличим от предшественников. Однако главный секс-символ немецкого хеви-метала по-прежнему выдает крышесносное шоу, энергия которого не только в хрипатом голосе белокурой бестии, безумном реве гитар и диких прыжках по сцене, но и в потрясающей атмосфере. Доро делает все, чтобы те, кто пришли на концерт, запомнили его навсегда. Она буквально растворяет фэнов в своих песнях - от All for Metal до Fur Immer, и каждый, кто в этот момент находится в зале, - тоже часть ее группы.

Где, когда, сколько: "Известия-холл"; 8 сентября; 2 000 - 7 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Владимир Юровский), солист Александр Гаврилюк.

Что играет: А. Ретинский - DeProfundis, И. Брамс - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Дж. Энеску - Симфония № 2.

Почему идти: Владимир Юровский в который раз представляет программу с нечасто исполняемым, но от этого не менее интересным произведением. Румынский композитор Джордже Энеску, живший в ту пору, когда модно было острозвучащее и изысканное, создавал удивительные вещи - с намеком на Рихарда Штрауса и в то же время ощутимым восточно-европейским колоритом. В темпераментной интерпретации Владимира Юровского его симфония №2 даст слушателю такую свежесть восприятия, что история музыки, давно расписанная по чужим правилам, покажется совсем иной.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 11 февраля; 450 до 1500 руб.

Фото: КЗ "Зарядье"

Кто играет: Алексей Володин и Константин Лифшиц.

Что играет: Н. Метнер - "Русский хоровод", "Странствующий рыцарь", С. Рахманинов - Сюита №2 для двух фортепиано, И. Стравинский - "Весна священная" - музыка балета (авторская версия для двух фортепиано).

Почему идти: Алексей Володин и Константин Лифшиц - два ярких представителя отечественной фортепианной школы, будучи исполнителями с несхожими темпераментами и характерами, похоже, нашли друг друга. Володин и Лифшиц явно не воспринимают камерный жанр как нечто высокопарное и ученое, и даже музыка Метнера, порой "трудноперевариваемая", звучит у этого дуэта динамично и свободно, с абсолютно живой интонацией.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 9 сентября; 700 - 2 800 руб.