Виктор Садовничий прочитал лекцию первокурсникам МГУ

В понедельник, 2 сентября, Главное знание Московского университета штурмовали студенты первых курсов.

В этом году главный вуз страны принял 10 тысяч первокурсников по всем уровням образования, кроме аспирантуры.

Конечно, все они не поместились в актовый зал, где традиционную в День первокурсника лекцию читал ректор Виктор Садовничий. Но помещение на 1700 мест было битком, как и две дополнительные аудитории, где велась прямая трансляция. Кстати, в век онлайна удивительное дело: ребята пришли лично, а не остались дома, хотя такая возможность была: лекцию "передавали" на официальном интернет-канале Московского университета в YouTube.

Виктор Садовничий, конечно, начал с козырей, которых у МГУ предостаточно.

- Мы самый мощный университет в России и по потенциалу, и кампусу, - сказал ректор. - 41 факультет, 7 филиалов по всему миру, первый Российско-китайский университет, уникальный медицинский центр, 6 спутников в космосе...

А еще 6 тысяч профессоров, 5 тысяч научных сотрудников, 10 тысяч кандидатов и докторов наук. Как раз по одному на каждого первокурсника - где еще так повезет?

- Мы нарушаем все нормы по соотношению "преподаватель-студент", - признался Садовничий. - У нас на одного преподавателя - три студента. Это небывалый показатель, и мы здесь первые.

Виктор Садовничий отметил, что буквально на днях было принято решение о создании четырех научных математических центров мирового уровня. Один из них - с участием МГУ им. Ломоносова. Вуз войдет в консорциум Московского центра фундаментальной и прикладной математики вместе с Институтом прикладной математики им. Келдыша РАН и Институт вычислительной математики им. Марчука РАН.

Всего в Московском университете в этом году будут учиться 50 тысяч студентов, около 10 тысяч из которых - иностранцы.