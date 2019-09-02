Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо

О том, чему может научить дзюдо, и как оно помогает в межгосударственных отношениях, президент России Владимир Путин рассказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин" в преддверии визита в Монголию.

"Для меня дзюдо - это не просто спорт. Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций", - пояснил российский лидер.

Президент Монголии занимается и дзюдо, и самбо, он - всемирно признанный мастер единоборств. "Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание, или, как говорят, настроиться на одну волну", - пояснил Путин. Это позволяет поддерживать эффективный диалог, решать вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов.

"Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо", - заметил российский лидер. Кстати, во Владивостоке главы государств вместе посетят турнир по дзюдо, ранее сообщали в Кремле.