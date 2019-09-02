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02.09.2019 15:06
Рубрика: Власть

Володин отметил вклад ВГИКа в сохранение ценностей и традиций

Текст: Галина Мисливская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), поздравил его студентов с началом учебного года, сообщает пресс-служба ГД.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

"Именно ВГИК сделал все для того, чтобы мы лучше знали свои историю, традиции, берегли наши духовные ценности, конечно, сохраняли искусство, которое у нас многогранно​​​", - сказал председатель нижней палаты российского парламента, обращаясь к первокурсникам ВГИКа.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Он также заверил, что попечительский совет вуза сделает все возможное, чтобы его воспитанники смогли реализовать свой творческий потенциал.

"Желаю вам удачи. Чтобы она сопутствовала вам всю жизнь, чтобы вы могли себя раскрыть, чтобы ваше творчество находило своих поклонников", - сказал Вячеслав Володин.

Затем спикер Госдумы ознакомился с выставкой картин и костюмов, созданных студентами и педагогами художественного факультета ВГИКа.

Володин предложил проводить выставки работ студентов-кинохудожников в Саратовском художественном музее имени Радищева, а также организовать для них пленэры в этом регионе.

В ближайшее время выставка работ художественного факультета вуза пройдет в Государственной думе и будет приурочена к 100-летию ВГИК.

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