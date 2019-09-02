Восстановление без флешки. Новшество в Windows 10 обрадовало пользователей

Участникам программы Windows Insider, занимающимся тестированием новых версий операционки, стала доступна сборка платформы с номером 18970.1005, в которой появилось долгожданное восстановление через интернет.
Переустановить или восстановить систему можно будет, просто имея доступ к подключению Wi-Fi. Образ операционной системы самостоятельно загрузится из облака и установится на компьютер.
Ранее для переустановки или восстановления Windows 10 пользователю необходимо было иметь заранее загруженный и записанный на флешку или другой накопитель образ.
Когда именно нововведение станет доступно всем пользователям, пока неизвестно. В соцсетях между тем радуются появлению новой возможности.
#WindowsInsiders - Download & Reinstall Windows (cloud)— Aakash Sharma (@beingskysharma) August 31, 2019
I've just tried a new option in #Windows10 @Windows to
"Reset this Pc - Reinstall Windows via Cloud download".
It's really good and effective. pic.twitter.com/wk145jxYxk
"Это действительно очень здорово и эффективно".
Nice new features coming to #Windows 10. Currently, in test within Insider Preview Build 18970 #Recovery Improvements - Introducing a new #Reset this #PC option–Cloud Download. https://t.co/ePu5SQSAgy— Paul Borer ️🌈 (@pbmcmlxxi) September 2, 2019
"Отличные новые фичи появились в Windows 10".