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Восстановление без флешки. Новшество в Windows 10 обрадовало пользователей

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2019,  
17:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участникам программы Windows Insider, занимающимся тестированием новых версий операционки, стала доступна сборка платформы с номером 18970.1005, в которой появилось долгожданное восстановление через интернет.

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Переустановить или восстановить систему можно будет, просто имея доступ к подключению Wi-Fi. Образ операционной системы самостоятельно загрузится из облака и установится на компьютер.

Ранее для переустановки или восстановления Windows 10 пользователю необходимо было иметь заранее загруженный и записанный на флешку или другой накопитель образ.

Когда именно нововведение станет доступно всем пользователям, пока неизвестно. В соцсетях между тем радуются появлению новой возможности.

"Это действительно очень здорово и эффективно".

"Отличные новые фичи появились в Windows 10".

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