Во Владивостоке в издательстве "Рубеж" вышла книга китайского ученого Гао Ижуна "Лиюань Байси. История Шэньсиской оперы".

Самое полное исследование одной из самых мощных оперных школ Поднебесной было переведено на русский язык. Это стало возможным благодаря гранту Государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая в рамках проекта "Сылу Шусян" ("Лучшие книги Китая - миру"). Над переводом трудились профессора Сианьского университета Мэн Ся и Наталья Царева - работа заняла два года.

В свое время на территории современного Китая существовало несколько государств и региональных театральных (оперных) школ. Циньская опера возникла в провинции Шэньси (отсюда второе ее название - Шэньсиская опера), раскинувшейся на равнине Гуаньчжун, которая в древние времена называлась Цинь. В мире этот вид искусства больше известен под собирательным названием "Пекинская опера", в своем классическом виде она сформировалась в середине XIX века. Строго говоря, это не опера в классическом западном ее понимании, а синтезированное театральное представление, включающее декламацию, пение, акробатические номера и сценические бои. Особое внимание уделяется разнообразным роскошным костюмам и специальному резко акцентированному гриму. В ноябре 2010 года Пекинская опера была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Истоки же национального достояния китайской цивилизации берут свое начало в глубине веков.

Как написал в своем исследовании Гао Ижун, в 1984 году в Линьтуне в монастыре Танциншань археологи нашли две настенные фрески, датируемые VIII в. н.э. На них изображены музыканты, играющие на барабанах, струнных и духовых инструментах, перед ними танцующая девушка, а сбоку расположены зрители, включая нескольких китайских и зарубежных монахов. Это наглядно подтверждает популярность театрализованных представлений и расцвет музыкально-драматического искусства во времена династии Тан (618-907 гг.).

Автор приводит в книге множество интересных исторических фактов. Исторически эпоха династии Тан именуется "Эпохой процветания" ("Кай-юань"). В период правления императора Тай-цзуна в стране царило благополучие, казна была полна, граждане жили и трудились в мире и согласии. Музыка, танцы, живопись, литература, поэзия достигли небывалых высот вплоть до периода правления императора Сюань-цзуна. Он увлекался пением, танцами, создал школу музыкантов "Цзяофан" и школу оперного искусства "Грушевый сад" ("Лиюань"), названную так по месту ее расположения. С тех пор в китайских театральных труппах его почитают как "Бога оперы" и называют "Лаолан".

Не менее интересна и история постановки оперы "Даймянь" ("Маски"). Она пользовалась большой популярностью в период правления династии Тан: согласно историческим источникам того времени, все дети императорской семьи умели ее исполнять на уровне профессиональных артистов оперы. В ее основе лежит исторический эпос: доблестный и храбрый князь Ланьлин ни разу не потерпел поражения в бою, однако считал, что выглядит недостаточно грозно, поэтому во время сражений надевал устрашающую маску. Главный герой и артисты, исполняющие роли солдат, были в масках весь спектакль. Художественная находка зрителям пришлась по нраву, с тех пор маски надолго вошли в арсенал исполнителей и прочих опер.

Директор издательства "Рубеж" Александр Колесов встретился с партнерами из издательства Xi’an Qujiang Publishing & Media Co., ltd. Фото: Архив издательства "Рубеж"

Позже актеры перешли на грим, так как петь в масках было неудобно. Как следствие, искусство грима для создания различных образов китайской оперы также достигло небывалых высот, став неотъемлемой частью культурно-исторического наследия страны.

Что касается самой оперы "Даймянь", как отметил автор исследования, "в процессе исторических перемен она постепенно теряла популярность и в итоге в Китае была практически позабыта, но получила второе рождение в Японии, став одной из самых популярных придворных музыкальных опер". До сих пор по праздничным дням делаются торжественные постановки, во многих японских музеях бережно хранятся 64 маски с грозными выражениями, острыми носами, большими глазами, длинными подбородками и узорами дракона на лбу.

На примере оперы "Таяо нян" ("Плачущая женщина") Гао Ижун рассказал, как на женские роли впервые стали приглашать… женщин. Дело в том, что традиционно все роли исполняли исключительно актеры мужского пола. Когда эта опера вошла в репертуар императорского дома и придворной школы музыкантов "Цзяофан", здесь впервые доверили исполнение главной роли актрисе, признав, что ее игра и пение были более эмоциональными, чем у мужчин. Исполнительница роли жены пела и одновременно танцевала очень гармонично и изящно. В "Таяо нян" гармонично сочетались сольное и хоровое пение, монологи жены и диалоги жены и мужа. С этой оперы начались эксперименты по вводу новых, прежде всего комических персонажей, исполнение персонажей в разных стилях и т. д. Это был важный шаг на пути к формированию общепринятых драматических образов в китайской национальной опере.

Среди авторов либретто для опер, как и в западном искусстве, были в основном мужчины, но есть и некоторые примеры женского творчества в этой сфере. Гао Ижун приводит лишь несколько имен. Чтобы пересчитать их, хватит пальцев одной руки. Подробно он остановился на рассказе об одной из них, по имени Вань Юнь. Она жила в период правления династии Цин в Чанъане. Исследователь обратил внимание, что "все героини в ее драмах раскрывают в обществе свои таланты, лишь находясь под масками с мужскими образами". Так, по его мнению, Вань Юнь стремилась обратить внимание на сложность женской жизни и на женскую долю, на ограниченные возможности для реализации своего таланта и в то же время призывала женщин верить в себя и стремиться к поставленным целям.

Ученый подробно изучил историю "Исушэ" - оперного театра со столетней историей, который в Шэньси создали два талантливых деятеля культуры - Сунь Жэньюй и Ли Тунсюань. Они занимались драматургией, преподавали в разных школах, были новаторами театрального искусства. Сунь Жэньюй - самый плодовитый из дуэта, он трудился до самой смерти в 1934 году, за 22 года творческой жизни им было написано 177 театральных произведений, завоевавших широкое признание и популярность.

Также исследователь рассказал о наиболее известных артистах и драматургах, обогативших своим талантом Шэньсискую (Циньскую) оперу. Так, Вэй Чаншэн (1744-1802 гг.), известный также под именем Ванцинь, покорил столицу Китая, исполнив главную женскую партию в опере "Гунь лоу" ("Двоеженство"). Представления с участием Вэй Чаншэна всегда проходили при полных аншлагах. Как пишет автор работы, он мог брать любые высокие ноты и прекрасно исполнял роли "Хуадань" (амплуа красивой молодой женщины), его сценическое художественное мастерство отличалось утонченной грацией движений и естественностью".

По мнению Гао Ижуна, Шэньсиская опера сыграла и продолжает играть заметную роль не только в развитии китайского музыкально-драматического искусства, но и в формировании различных музыкально-драматических жанров в странах азиатского региона.

- Я получил письмо с предложением опубликовать книгу от переводчиков, когда они практически завершили свою часть работы. И с большим удовольствием откликнулся на их предложение. На самом деле, подобных изданий в нашей стране - считаные единицы. Как правило, чаще переводят художественную литературу, обычно классику, а изданием переводной научной литературы стран Востока занимаются в Санкт-Петербурге. Мы передадим часть тиража в библиотеки Дальневосточного федерального университета и в Институты Конфуция. На мой взгляд, это очень полезный и интересный опыт регионального сотрудничества, и нам необходимо его расширять, ведь мы близкие соседи и друзья, - отметил в беседе с корреспондентом "ДК" директор издательства "Рубеж" Александр Колесов.