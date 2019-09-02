Самое полное исследование одной из самых мощных оперных школ Поднебесной было переведено на русский язык. Это стало возможным благодаря гранту Государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая в рамках проекта "Сылу Шусян" ("Лучшие книги Китая - миру"). Над переводом трудились профессора Сианьского университета Мэн Ся и Наталья Царева - работа заняла два года.
В свое время на территории современного Китая существовало несколько государств и региональных театральных (оперных) школ. Циньская опера возникла в провинции Шэньси (отсюда второе ее название - Шэньсиская опера), раскинувшейся на равнине Гуаньчжун, которая в древние времена называлась Цинь. В мире этот вид искусства больше известен под собирательным названием "Пекинская опера", в своем классическом виде она сформировалась в середине XIX века. Строго говоря, это не опера в классическом западном ее понимании, а синтезированное театральное представление, включающее декламацию, пение, акробатические номера и сценические бои. Особое внимание уделяется разнообразным роскошным костюмам и специальному резко акцентированному гриму. В ноябре 2010 года Пекинская опера была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Истоки же национального достояния китайской цивилизации берут свое начало в глубине веков.
Как написал в своем исследовании Гао Ижун, в 1984 году в Линьтуне в монастыре Танциншань археологи нашли две настенные фрески, датируемые VIII в. н.э. На них изображены музыканты, играющие на барабанах, струнных и духовых инструментах, перед ними танцующая девушка, а сбоку расположены зрители, включая нескольких китайских и зарубежных монахов. Это наглядно подтверждает популярность театрализованных представлений и расцвет музыкально-драматического искусства во времена династии Тан (618-907 гг.).
Автор приводит в книге множество интересных исторических фактов. Исторически эпоха династии Тан именуется "Эпохой процветания" ("Кай-юань"). В период правления императора Тай-цзуна в стране царило благополучие, казна была полна, граждане жили и трудились в мире и согласии. Музыка, танцы, живопись, литература, поэзия достигли небывалых высот вплоть до периода правления императора Сюань-цзуна. Он увлекался пением, танцами, создал школу музыкантов "Цзяофан" и школу оперного искусства "Грушевый сад" ("Лиюань"), названную так по месту ее расположения. С тех пор в китайских театральных труппах его почитают как "Бога оперы" и называют "Лаолан".
Не менее интересна и история постановки оперы "Даймянь" ("Маски"). Она пользовалась большой популярностью в период правления династии Тан: согласно историческим источникам того времени, все дети императорской семьи умели ее исполнять на уровне профессиональных артистов оперы. В ее основе лежит исторический эпос: доблестный и храбрый князь Ланьлин ни разу не потерпел поражения в бою, однако считал, что выглядит недостаточно грозно, поэтому во время сражений надевал устрашающую маску. Главный герой и артисты, исполняющие роли солдат, были в масках весь спектакль. Художественная находка зрителям пришлась по нраву, с тех пор маски надолго вошли в арсенал исполнителей и прочих опер.
Позже актеры перешли на грим, так как петь в масках было неудобно. Как следствие, искусство грима для создания различных образов китайской оперы также достигло небывалых высот, став неотъемлемой частью культурно-исторического наследия страны.
Что касается самой оперы "Даймянь", как отметил автор исследования, "в процессе исторических перемен она постепенно теряла популярность и в итоге в Китае была практически позабыта, но получила второе рождение в Японии, став одной из самых популярных придворных музыкальных опер". До сих пор по праздничным дням делаются торжественные постановки, во многих японских музеях бережно хранятся 64 маски с грозными выражениями, острыми носами, большими глазами, длинными подбородками и узорами дракона на лбу.
На примере оперы "Таяо нян" ("Плачущая женщина") Гао Ижун рассказал, как на женские роли впервые стали приглашать… женщин. Дело в том, что традиционно все роли исполняли исключительно актеры мужского пола. Когда эта опера вошла в репертуар императорского дома и придворной школы музыкантов "Цзяофан", здесь впервые доверили исполнение главной роли актрисе, признав, что ее игра и пение были более эмоциональными, чем у мужчин. Исполнительница роли жены пела и одновременно танцевала очень гармонично и изящно. В "Таяо нян" гармонично сочетались сольное и хоровое пение, монологи жены и диалоги жены и мужа. С этой оперы начались эксперименты по вводу новых, прежде всего комических персонажей, исполнение персонажей в разных стилях и т. д. Это был важный шаг на пути к формированию общепринятых драматических образов в китайской национальной опере.
Среди авторов либретто для опер, как и в западном искусстве, были в основном мужчины, но есть и некоторые примеры женского творчества в этой сфере. Гао Ижун приводит лишь несколько имен. Чтобы пересчитать их, хватит пальцев одной руки. Подробно он остановился на рассказе об одной из них, по имени Вань Юнь. Она жила в период правления династии Цин в Чанъане. Исследователь обратил внимание, что "все героини в ее драмах раскрывают в обществе свои таланты, лишь находясь под масками с мужскими образами". Так, по его мнению, Вань Юнь стремилась обратить внимание на сложность женской жизни и на женскую долю, на ограниченные возможности для реализации своего таланта и в то же время призывала женщин верить в себя и стремиться к поставленным целям.
Ученый подробно изучил историю "Исушэ" - оперного театра со столетней историей, который в Шэньси создали два талантливых деятеля культуры - Сунь Жэньюй и Ли Тунсюань. Они занимались драматургией, преподавали в разных школах, были новаторами театрального искусства. Сунь Жэньюй - самый плодовитый из дуэта, он трудился до самой смерти в 1934 году, за 22 года творческой жизни им было написано 177 театральных произведений, завоевавших широкое признание и популярность.
Также исследователь рассказал о наиболее известных артистах и драматургах, обогативших своим талантом Шэньсискую (Циньскую) оперу. Так, Вэй Чаншэн (1744-1802 гг.), известный также под именем Ванцинь, покорил столицу Китая, исполнив главную женскую партию в опере "Гунь лоу" ("Двоеженство"). Представления с участием Вэй Чаншэна всегда проходили при полных аншлагах. Как пишет автор работы, он мог брать любые высокие ноты и прекрасно исполнял роли "Хуадань" (амплуа красивой молодой женщины), его сценическое художественное мастерство отличалось утонченной грацией движений и естественностью".
По мнению Гао Ижуна, Шэньсиская опера сыграла и продолжает играть заметную роль не только в развитии китайского музыкально-драматического искусства, но и в формировании различных музыкально-драматических жанров в странах азиатского региона.
- Я получил письмо с предложением опубликовать книгу от переводчиков, когда они практически завершили свою часть работы. И с большим удовольствием откликнулся на их предложение. На самом деле, подобных изданий в нашей стране - считаные единицы. Как правило, чаще переводят художественную литературу, обычно классику, а изданием переводной научной литературы стран Востока занимаются в Санкт-Петербурге. Мы передадим часть тиража в библиотеки Дальневосточного федерального университета и в Институты Конфуция. На мой взгляд, это очень полезный и интересный опыт регионального сотрудничества, и нам необходимо его расширять, ведь мы близкие соседи и друзья, - отметил в беседе с корреспондентом "ДК" директор издательства "Рубеж" Александр Колесов.