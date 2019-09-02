Вступил в полную силу техрегламент ЕАЭС на рыбную продукцию

С сентября вступил в полную силу техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на рыбную продукцию. Он касается производителей и потребителей России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Производителей обязали точно называть рыбу, так как не все ее виды одинаково полезны. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Техрегламент заработал еще с сентября 2017 года. Но с сентября этого года документ вступил в полную силу, потому что закончился двухлетний переходный период, пояснили "Российской газете" в Росрыболовстве.

Техрегламент содержит несколько важных положений, цель которых - защитить интересы потребителей и определить правила работы производителей.

Так, впервые установлены нормы содержания влаги в мышцах основных промысловых мороженых рыб и различных моллюсков. Содержание влаги не стоит путать с ледяной глазурью - толщей льда на тушке рыбы. Лишняя влага в "мясе" рыбы часто содержится, потому что ее накачивают специальными растворами, обманывая покупателей.

"В мышечной ткани сельди, горбуши и наваги влаги должно быть не более 82 процентов, для радужной форели этот показатель - не более 76 процентов, для креветок - не более 80", - пояснили в Росрыболовстве.

На первый взгляд воды многовато. Но тело человека, который в отличие от рыбы не живет в воде, тоже на 70 процентов состоит из воды.

По техрегламенту влаги в мышечной ткани рыбы должно быть не более 82 процентов. Продукт накачивают растворами, обманывая покупателей

Кстати, предельно допустимые нормы определены и для ледяной глазури на тушке рыбы. "Масса глазури в замороженной продукции из рыбы должна быть не более 5 процентов, в очищенных ракообразных - не более 7 процентов, в неразделанных ракообразных - не более 14 процентов", - пояснили в Росрыболостве, уточнив, что масса нетто рыбы должна указываться на упаковке отдельно от массы глазури.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Алена Узбекова

Техрегламент определяет и допустимые уровни содержания остатков ветпрепаратов, стимуляторов роста и лекарственных средств. Запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах антибиотиков, которые могут использоваться в аквакультуре.

Указано, что дикая рыба должна быть выловлена в безопасных районах добычи, которые определяются мониторингом. К обращению не допускается продукция, содержащая биотоксины или размороженная во время хранения, а также рыба с температурой в толще тканей выше минус 18 градусов.

Особое внимание уделено детскому питанию. "Продукцию для детей до года можно производить только на спецпроизводствах. А питание для детей от одного года, включая школьный возраст, - на оборудовании общего назначения, но обязательно в начале смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции. Нельзя использовать усилители вкуса, фосфаты, сорбиновую, бензойную кислоты и их соли", - отмечают эксперты, готовившие техрегламент. Кстати, документ разрабатывали специалисты пяти стран.

Изменения коснулись и маркировки. Теперь производители обязаны указывать на упаковке зоологическое наименование вида водного биоресурса, например, "палтус черный гренландский". Зоологическое наименование - это точное название, обозначающее вид рыбы.

Так, лососями часто называют горбушу, нерку, кижуча, семгу, кету, сига, нельму, форель, чавычу. Хотя по сути это разные виды рыб, но относятся они к одному семейству - лососевых, пояснили "РГ" в "Рыбном союзе". "При обобщенных названиях потребитель может путаться с пищевыми и другими свойствами рыбы", - рассказал исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Например, несмотря на наличие витаминов и микроэлементов, мясо кижуча все же не считается диетическим. А вот употребление мяса нерки полезно для диабетиков, поскольку приводит к снижению сахара в крови. "В советское время на это особо не обращали внимания, но сейчас договорились называть продукты своими именами, это указано в техрегламенте ЕАЭС", - отметил Гудков.

Одно из самых обсуждаемых нововведений, заложенных в техрегламенте, касается паразитов. Действующие ранее документы запрещали продажу рыбы с живыми паразитами. Техрегламент же не допускает реализацию конечному потребителю продукции, "части которой поражены видимыми паразитами, в том числе неживыми".

Также производители обязаны продавать товар с декларацией соответствия требованиям ЕАЭС и с маркировкой национальным знаком соответствия. В России, например, был принят знак РСТ - Российский стандарт. "А сейчас это должен быть знак Евразийской экономической комиссии, как указание, что продукция произведена и выпущена в соответствии с требованиям ЕАЭС. Это нужно для того, чтобы российские производители могли продать товар в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и наоборот", - пояснил Сергей Гудков.

Нарушителям грозит как задержание груза, так и штрафные санкции. По Кодексу об административных правонарушениях размер штрафа для юрлиц в зависимости от случая может составить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Выполнение техрегламента ЕАЭС не создаст сложностей поставщикам, отметили в Минсельхозе.

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Регламент есть, что дальше?

Как сообщили в ЕЭК, в 2019-2022 годах в дополнение к профильному техрегламенту будет разработано 29 новых межгосударственных стандартов на рыбу и рыбную продукцию, в том числе 14 - на основе национальных стандартов России. Кроме того, планируется пересмотреть пять межгосударственных стандартов в связи с введением обновленных стандартов ИСО - международных стандартов качества.

Несмотря на то что для всех стран - участниц ЕАЭС действует единый техрегламент, дополняющие стандарты в каждой стране свои. Это порой усложняет и работу бизнеса на территории союза, и взаимодействие контролирующих органов. Разработка общих документов как раз направлена на то, чтобы устранить возникающие разногласия.