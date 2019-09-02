Xiaomi представила в России мощный смартфон Mi 9T Pro и раскрыла цену

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке смартфон Mi 9T Pro, который ранее был анонсирован для китайского рынка под названием Redmi K20 Pro.

Смартфон Mi 9T Pro. Фото: Xiaomi

Смартфон работает на топовом чипе Snapdragon 855 в паре с графитовой системой охлаждения и позиционируется в том числе как устройство для геймеров.

Mi 9T Pro оснащается 6,39-дюймовым экраном AMOLED с разрешением FullH+, а также встроенной в корпус выдвижной 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Благодаря такому решению дисплей не имеет вырезов.

Трехмодульная основная камера выдает снимки с разрешением 48 мегапикселей. Она позволяет делать снимки с приближением или с использованием широкоугольного объектива.

Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, постоянной - 128, емкость аккумулятора - 4000 мАч. Кроме того, в Xiaomi Mi 9T имеются модуль NFC и разъем для наушников.

Стоимость новинки на российском рынке составит 33990 рублей, продажи стартуют 6 сентября. "Младший брат" Mi 9T, работающий на базе процессора Snapdragon 730, предлагается за 25990 рублей в модификации 6+64 гигабайта памяти.