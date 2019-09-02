Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы. Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в приказе.

Должности главы Генштаба, которую он занимал с 2014 года, Муженко лишился в мае (это было один из первых указов Зеленского). На его место был назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

На своем посту Муженко отметился тем, что утвердил в качестве новой символики для нескольких подразделений ВСУ черепа сродни тем, что на своей форме носили нацисты. Кроме того, генерал неоднократно выступал с нападками на Россию.

В РФ против Муженко несколько лет назад было заведено уголовное дело по факту преступлений, которые были совершены против русскоязычного населения Донбасса.