Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

Известная актриса Анастасия Заворотнюк вычеркнута из списка должников. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили "РГ", что финансовых претензий к звезде больше нет.

"В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме", - заявили в ведомстве.

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга. Исполнительский сбор начисляется, когда должник не исполнил свои обязательства добровольно.

Судебные приставы также обращались в суд с требованием ограничить актрису в праве выезда за рубеж. Однако накануне появилось сообщение, что заявление отозвано. Это могло означать только одно: все финансовые проблемы урегулированы, претензий к актрисе нет. Теперь данная информация подтверждена официально.