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03.09.2019 21:05
Рубрика: Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

Текст: Владислав Куликов

Известная актриса Анастасия Заворотнюк вычеркнута из списка должников. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили "РГ", что финансовых претензий к звезде больше нет.

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
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"В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме", - заявили в ведомстве.

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга. Исполнительский сбор начисляется, когда должник не исполнил свои обязательства добровольно.

Судебные приставы также обращались в суд с требованием ограничить актрису в праве выезда за рубеж. Однако накануне появилось сообщение, что заявление отозвано. Это могло означать только одно: все финансовые проблемы урегулированы, претензий к актрисе нет. Теперь данная информация подтверждена официально.

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