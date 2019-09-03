На следующей неделе начнется осенняя сессия Госдумы. Прежде всего в эту сессию нам предстоит совместная работа с правительством над формированием федерального бюджета на 2020-2022 годы. В преддверии этого, 16 сентября, планируется провести большие парламентские слушания о налоговой и бюджетной политике.

В первую очередь речь пойдет о финансовом обеспечении приоритетных национальных проектов. Отмечу, что в 2019 году на нацпроекты были выделены значительные средства - 1,7 трлн рублей, однако на сегодняшний день большая часть денег пока не дошла до регионов. Чтобы такая проблема не возникала в будущем, необходимо разработать механизм, благодаря которому средства, заложенные на реализацию национальных проектов, будут направляться в субъекты Федерации в самом начале нового календарного года. То, как это сделать, обязательно будет одной из тем обсуждения на парламентских слушаниях.

Еще одна важная тема - недостаточная бюджетная обеспеченность субъектов Федерации. В конце весенней сессии нами был принят закон, в соответствии с которым при принятии на федеральном уровне решений, приводящих к снижению доходов региональных и местных бюджетов, должна быть предусмотрена компенсация этих выпадающих доходов. Более того, предусматривается возможность предоставления субъектам Федерации и муниципалитетам дополнительных дотаций. Являются ли эти меры достаточными, тоже будет обсуждаться на парламентских слушаниях.

В осеннюю сессию также особое внимание должно быть уделено вопросам социальной справедливости, волнующим многих граждан нашей страны. Напомню, что нами уже были сделаны серьезные шаги по сокращению имущественного неравенства, и нужно продолжать двигаться в этом направлении.

Во-первых, в прошлом году по инициативе президента минимальный размер оплаты труда был доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения, и данное соотношение сохраняется до сих пор. Однако некоторые граждане жалуются на то, что их оклад, зачастую являющийся и официальной зарплатой, оказывается меньше этого уровня. Целесообразно установить такой порядок, при котором оклад не будет ниже МРОТ.

Во-вторых, мы уже ограничили размер "золотых парашютов" для топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, установили определенное соотношение зарплат руководителей и рядовых сотрудников в бюджетных организациях. Тем не менее различного рода премии и бонусы в госкорпорациях никак не регулируются. С нашей точки зрения, для них тоже необходимо установить жесткие рамки. Кроме того, должны быть справедливые соотношения зарплат и во внебюджетных сферах экономики.

В-третьих, продолжается рост тарифов на обязательные платежи: на госпошлины, штрафы и пени, на полисы ОСАГО, на услуги ЖКХ, в том числе на вывоз мусора. Во время осенней сессии планируется провести парламентские слушания, посвященные этой ситуации, и обсудить, что надо сделать для того, чтобы нагрузка на граждан не повышалась.

Наконец, еще одной значимой темой для нас остается обеспечение людей лекарствами. По нашему мнению, нужно повысить доступность лекарственных средств для льготных категорий граждан, создать законодательные условия для демонополизации аптечного рынка, упростить процедуру регистрации лекарственных препаратов, усилить защиту патентных прав отечественных производителей лекарств, отрегулировать их взаимоотношения с аптеками и аптечными сетями. Специально созданная для решения этих вопросов межфракционная рабочая группа готовит соответствующие предложения.

Надеюсь, что уже в осеннюю сессию они будут рассмотрены Госдумой.