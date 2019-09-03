Англичанин лишился зрения и слуха из-за неправильного питания

19-летний англичанин из города Бристоль потерял зрение и слух, его лечащий врач связал расстройство здоровья с неправильным питанием. В течение 10 лет юноша ел чипсы, снеки и прочий фастфуд, об этом случае сообщил Independent.

Молодому человеку поставлен диагноз "расстройство избирательного питания" (AFRID). Люди с этим расстройством ограничивают себя в выборе еды, избегают употребления определенных продуктов. В возрасте 14 лет у подростка было отмечено ухудшение слуха, затем зрения - доктор Дениз Атан, наблюдающий молодого человека, объясняет случившееся недостатком в пище витаминов и питательных веществ.

Доктор сообщил, что несмотря на серьезное ухудшение здоровья, его пациент продолжает есть ту же пищу, хотя его рацион удалось улучшить благодаря витаминным добавкам.

"Это, конечно, крайний случай, - прокомментировала новость для "Российской газеты" психотерапевт Наталья Степанкевич. - Такие серьезные расстройства пищевого поведения нуждаются в обязательном лечении, включая и помощь психолога или, в тяжелых случаях, психотерапевта. С другой стороны, ничего уникального в ситуации нет - общеизвестно, что несбалансированный рацион приводит к различным сбоям в организме. Достаточно вспомнить общеизвестные примеры: развитие цинги при отсутствии в пище витамина С, возникновение куриной слепоты при недостатке витамина А, искривление костей у детей, которым не хватает витамина D и так далее".