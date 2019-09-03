ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась

Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.

Эти данные главный банк страны получил в результате очередного замера индикаторов финансовой доступности. ЦБ считает ситуацию приемлемой, но требующей постоянного наблюдения - "с учетом невысоких прогнозов в отношении реальных располагаемых денежных доходов населения".

Ранее Минэкономразвития снизил свой прежний прогноз по этому показателю - вместо 1% поставил 0,1% в 2019 году. Министр Максим Орешкин заявил о своей обеспокоенности ростом потребительского кредитования, не обеспеченного соответствующим ростом доходов россиян. И добавил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется "пузырь", это следствие низкого уровня жизни людей.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев также сообщил, что, по его данным, россияне уже накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев, и этот покaзaтель все время увеличивaется. Мехтиев тоже считает, что рост числa безнaдежных кредитов может быть связaн со сложной ситуaцией с реaльными доходaми нaселения.