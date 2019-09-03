На сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра заработал сервис по заказу выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Он очень выручит при срочной продаже квартиры или дачи, когда покупателям нужно доказать, что жилье "чистое" - без ограничений и обременений. Ведь он выдаст выписку из реестра за считаные минуты. Пока сервис доступен в 51 регионе страны.

Об этом и других новшествах для владельцев недвижимости директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов рассказал в интервью "Российской газете".

Парвиз Константинович, как теперь сделать выписку из ЕГРН?

Парвиз Тухтасунов: Я напомню, что она может потребоваться при совершении каких-либо юридически значимых действий с недвижимостью, будь то сделки купли-продажи, дарения, наследования и т.д. По действующим нормам выписка о зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставляется по запросу в срок не более трех рабочих дней. Но люди хотят иметь документ здесь и сейчас. Поэтому мы разработали сервис, который позволяет в считаные минуты получить выписку по объекту недвижимости. Или сразу несколько.

Благодаря новому сервису не нужно будет заполнять множество полей. Достаточно иметь авторизацию на портале госуслуг, зайти на сайт Кадастровой палаты, нажать на баннер "Заказ выписок из ЕГРН", ввести адрес либо кадастровый номер объекта недвижимости и тут же произвести оплату. Более того, за одну сессию вы можете заказать до тысячи выписок. Я бы даже отнес наш новый сервис к категории интернет-магазинов. Мы сделали очень удобный, простой и понятный интерфейс. Им легко смогут воспользоваться даже те люди, которые не очень любят или еще не слишком хорошо умеют пользоваться электронными услугами. Если говорить о востребованности, то объем обработанных Кадастровой палатой запросов только в прошлом году превысил 74 миллиона. Уверен, эта цифра будет только расти.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно иметь авторизацию на портале госуслуг и знать адрес либо кадастровый номер дома или квартиры. Можно заказать до тысячи выписок

А не смогут ли получить таким образом сведения о жилье мошенники?

Парвиз Тухтасунов: Сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости являются общедоступными и предоставляются по запросу любого лица. Это закреплено Законом "О государственной регистрации недвижимости".

Если простым языком, то каждый человек может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок. Например, потенциальный покупатель перед покупкой квартиры интересуется, кто является собственником, есть ли обременения и ограничения на использование объекта. Эта информация - общедоступная.

Есть и сведения ограниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающих документов и о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. Третьи лица не могут просто взять и получить сведения о том, что конкретно у вас в собственности. Исключения четко определены законом: такие данные могут получить только собственники или их доверенные лица, госорганы, суды, кредитные организации, нотариусы и т.д. Кстати, собственник может запросить справку о лицах, которые получили информацию о его объекте.

Избавиться от двойников

Обращаясь в разные ведомства, граждане часто сталкиваются с сайтами-двойниками, которые всячески копируют официальные сайты госорганов. И люди или переплачивают за госуслуги, или вовсе платят за то, что на самом деле бесплатно. Вы уже нашли способ избавиться от двойников?

Парвиз Тухтасунов: Рынок нелегальных услуг, которые предоставляют сайты-двойники Кадастровой палаты и Росреестра, мы оцениваем примерно в 3 млрд рублей. Это те деньги, которые недополучает бюджет. Если официально та же выписка из госреестра недвижимости стоит для физического лица 250 рублей, то через незаконные сайты ее предоставляют в несколько раз дороже. Кроме того, такие данные могут содержать неактуальную информацию, потому что сайты-двойники не интегрированы с нашими системами.

Нельзя бороться с посредниками с помощью исключительно административных механизмов. С одной стороны, мы говорим об определении ответственности за перепродажу сведений, но с другой - и государственные сервисы должны быть конкурентоспособными.

Людям должно быть удобно ими пользоваться, выписки должны приходить за минуты. Новый сервис Кадастровой палаты ориентирован именно на комфортное и быстрое использование, поэтому, когда граждане к нему привыкнут и поймут, что за эти услуги нет смысла переплачивать посредникам, те просто останутся без работы.

Соткой больше

Недавно приняты поправки, которые дали возможность собственникам земли увеличить свои участки в ходе комплексных кадастровых работ. Что для этого человеку нужно сделать?

Парвиз Тухтасунов: Очень важная оговорка - нельзя рассматривать поправки как возможность "подсуетиться" и увеличить площадь своих участков! Правила позволяют узаконить уже используемые на протяжении многих лет метры при соблюдении определенных условий.

Приведу пример. Были ситуации, когда между участками образовывались так называемые чересполосицы или на краю какого-нибудь поселка или деревни правообладатель прихватывал еще какую-то часть земли. И начинал ее обрабатывать. Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ, кадастровые инженеры выявляют такие участки, и выясняется, что используемая площадь отличается от той, что была изначально предоставлена.

Узаконить использование такой территории можно, только если вы пользуетесь землей более 15 лет, на нее никто не претендует, нет никаких споров с соседями, претензий со стороны органов власти. Более того, площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией вашего региона или, если предел не установлен, не более 10% площади, сведения о которой содержатся в госреестре.

Выписку из реестра недвижимости можно будет получить не за три дня, как сейчас, а за несколько минут и без заполнения множества полей

Часто проводятся комплексные кадастровые работы?

Парвиз Тухтасунов: Сейчас все чаще и чаще. Муниципалитеты стали понимать, что точное установление границ - это возможность привлечения инвестиций в развитие территорий.Узнать, будут ли проводиться комплексные кадастровые работы, можно на сайте органов, по заказу которых проводятся такие работы, в местных СМИ или на сайте Росреестра. Кроме того, кадастровый инженер, который будет проводить комплексные кадастровые работы, направляет правообладателям объектов недвижимости по почте или в электронном виде извещение о начале выполнения таких работ.

Собственникам земли что-то нужно платить за проведение комплексных кадастровых работ?

Парвиз Тухтасунов: Нет, они проводятся на средства федерального и местного бюджетов.

Еще одно изменение - невозможность провести сделку с недвижимостью при помощи электронной подписи. А как же тенденция к цифровизации рынка?

Парвиз Тухтасунов: Вы наверняка слышали о нескольких случаях "потери" недвижимости, когда с помощью электронной подписи был осуществлен переход права собственности. Чтобы предотвратить подобные случаи, были созданы поправки в законодательство, согласно которым если гражданин хочет использовать при проведении сделок с недвижимостью электронную подпись - он должен дать на это письменное личное согласие.

В то же время взаимодействие с Росреестром в электронном виде - удобный инструмент, который существенно экономит время. Усиленную квалифицированную электронную подпись выдают специальные удостоверяющие центры, аккредитованные минкомсвязью. Всего их по стране около 500, на рынке недвижимости - около 150. Мы считаем, что необходимо не только реагировать на уже свершившиеся факты мошенничества, но и предотвращать потенциальные. Поэтому на этом рынке нужно рассматривать усиление контроля за деятельностью удостоверяющих центров и повышать их ответственность за выдачу сертификатов электронной подписи.

В поправках остаются свои исключения. Это те направления, где осуществляется взаимодействие Росреестра в электронном виде - с нотариусами, органами власти, кредитными организациями. Например, в рамках проектов с банками по т.н. электронной регистрации - клиентам не нужно ходить по разным инстанциям, все проходит в электронном виде. Также отметка не является обязательной, когда электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты.

Для сделок с недвижимостью допускается электронная подпись, но только с письменным согласием. Фото: BernardaSv / iStock

Спорное дело

Собственники часто бывают недовольны кадастровой стоимостью недвижимости. Что нужно сделать, чтобы ее оспорить?

Парвиз Тухтасунов: Сразу отмечу, что в этой части произошли серьезные законодательные изменения, и кадастровая стоимость определяется государственными бюджетными учреждениями, которые сейчас создаются в каждом регионе и подчиняются субъекту. Федеральная кадастровая палата не занимается установлением кадастровой стоимости недвижимости!

Кадастровая стоимость - это не догма, не какая-то постоянная цифра. Она зависит прежде всего от ситуации на рынке недвижимости. Учитывая изменения стоимости на рынке недвижимости, раз в несколько лет регионы проводят государственную кадастровую оценку. Граждан должны оповещать о том, что в субъекте будет проводиться кадастровая оценка недвижимости. Обычно подобная информация публикуется в СМИ и на сайтах местных органов власти. После того как государственное бюджетное учреждение подготовило предварительный отчет, результаты размещаются в открытом доступе на сайте регионального ГБУ. При этом всю информацию о сроках, а также адрес размещения предварительного отчета можно посмотреть на сайте Росреестра. С предварительными результатами можно ознакомиться в течение 2 месяцев. За это время граждане могут направить свои замечания любым удобным способом: напрямую в ГБУ, проводившее оценку, подать заявление через портал муниципальных услуг или МФЦ.

Здесь речь идет именно о проведении "плановой" оценки и возможности мотивированно скорректировать ее результаты на будущее, до утверждения и внесения их в базу данных.

Если же возникает необходимость оспаривания текущей стоимости, которая сейчас указана в базе данных, необходимо обратиться или в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости, или в суд. Здесь уже потребуется заключение независимых оценщиков.

Не слишком простая процедура. И при этом еще и затратная. Ведь независимую оценку придется делать уже за свои деньги.

Парвиз Тухтасунов: Согласен. Но не стоит забывать о том, что кадастровая стоимость влияет на налогообложение. Допустим, дом вашего соседа оценили условно в 10 тыс. рублей, а ваш - в 20, хотя они расположены рядом и имеют одинаковую площадь. Соответственно, сосед будет в два раза меньше платить налог. А почему вы должны платить больше? Именно поэтому законом сохранено право пересмотреть текущие результаты кадастровой стоимости либо в досудебном порядке - в комиссиях, либо уже в суде. Но все же лучше предварительно обратиться за разъяснениями в государственные бюджетные учреждения в своем субъекте, если кадастровая стоимость была определена по новым правилам.

Есть статистика, сколько решений в пользу собственников принято по оспариванию кадастровой стоимости?

Парвиз Тухтасунов: Если говорить о старых процедурах, то в первом полугодии комиссии при Росреестре рассмотрели 15 тыс. заявлений, более 63% из них - в пользу собственников.

Собственникам земли необходимо иметь межевой план или это добровольная процедура?

Парвиз Тухтасунов: Межевание - дело добровольное. Чаще всего межевые планы готовят в результате проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка. Одной из главных причин, по которой следует проводить межевание, является то, что уточнение местоположения границ земельного участка позволит в дальнейшем избежать каких-либо споров с соседями. Межевой план делают кадастровые инженеры, которых по всей стране более 30 тысяч.

Данные

Кадастровая палата создаст свой Аналитический центр

На базе Кадастровой палаты началось создание Аналитического центра. Чем он будет заниматься?

Парвиз Тухтасунов: Это одно из новых направлений нашей деятельности. Все, что мы сейчас делаем, идет от запросов рынка. Российскому бизнесу для развития нужна качественная аналитика и быстрые сервисы. У нас в распоряжении огромный объем информации, которую необходимо правильно обрабатывать, и тогда она сможет быть полезной.

Например, открытие новых точек продаж: где снять помещение, чтобы бизнес начал приносить доход?

Предпринимателю нужна информация, какое будет развитие у территории, о трафике в том или ином районе, чтобы оценить потенциальную покупательскую способность.

Или пример с участниками рынка недвижимости: застройщикам необходимо очень четкое планирование и понимание потребительского поведения. В каких районах котируются "однушки", какая должна быть инфраструктура и т. д.

Для развития российских компаний важна устойчивость и долгосрочное планирование. Поэтому мы готовы формировать и предоставлять аналитическую информацию, которая поможет в стратегическом бизнес-планировании.

То есть сегодня сам бизнесмен такую информацию нигде найти не может?

Парвиз Тухтасунов: Обобщенной государственной информации, которая могла бы быть адаптирована под конкретные запросы, - нет. Тем более - по всем субъектам. Есть огромное количество разных компаний, которые занимаются аналитикой, но она разрозненная. У нас же есть профильные специалисты как в области IT, так и те, которые непосредственно занимаются темой недвижимости. Благодаря проектному подходу мы сможем анализировать данные и формировать качественную аналитику под конкретные запросы.

Парвиз Тухтасунов: Кадастровая стоимость - это не догма, она зависит прежде всего от ситуации на рынке недвижимости. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Когда Аналитический центр заработает?

Парвиз Тухтасунов: Надеюсь, центр заработает к следующему году. Сейчас мы оптимизируем процессы, формируем сильную команду, которая сможет реализовывать большие проекты по разным направлениям - и для граждан, и для бизнеса. Мы уже говорили о новых сервисах для физических лиц, но Кадастровая палата и Росреестр работают и совместно с кредитными организациями, застройщиками, кадастровыми инженерами, нотариусами. Безусловно, отдельное большое направление - это межведомственное взаимодействие. Моя главная задача - чтобы на всех уровнях было быстро, удобно и качественно.