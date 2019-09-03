Клубы Континентальной хоккейной лиги начали 12-й по счету сезон. Он обещает быть одним из самых необычных, поскольку проходит на площадках сразу трех стандартов. Хоккеистам придется постоянно перестраиваться, а у специалистов и болельщиков появился повод поспорить, какой вариант лучше.

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) ширина площадки может варьироваться от 25 до 30 метров, тогда как ее длина неизменна - 60 метров. По европейским стандартам, долгое время принятым за основные и единственные в нашей стране, "коробка" должна быть максимально широкой, то есть 30 метров. В Северной Америке расстояние от одного бортика до другого меньше аж на четыре метра. Финны выбрали золотую середину, остановившись на 28 метрах.

Клубам КХЛ можно самим выбирать, какой размер им по душе. А лига, понаблюдав, возможно, решит, чей стандарт взять за правило. Пока же мнения разделились - 11 клубов будут играть этот сезон на финских площадках, шесть - на канадских, и только семь остались верны классическим европейским. Да и те не уменьшили "коробку" скорее по техническим причинам - мало кто сомневается, что на более узких площадках хоккей получается зрелищнее.

Забавно, что все три клуба КХЛ с названием "Динамо" решили вопрос с размерами домашнего льда по-разному. Всем им выпало начинать сезон в родных стенах. И во всех этих матчах было по-своему интересно.

В этом сезоне клубы КХЛ играют на площадках трех разных размеров. Самые популярные - финские площадки шириной 28 метров

Московское "Динамо" поступило весьма радикально, установив в своем новом дворце площадку канадского образца. Первыми ее опробовали старые знакомые "бело-голубых" - хоккеисты "Торпедо". Команды недавно встречались на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, а теперь настало время делить очки в чемпионате. Торпедовцы открыли счет, но затем пропустили трижды. Один гол гости отыграли, однако в итоге 3:2 в пользу "Динамо".

Судя по послематчевым репликам рулевого москвичей Владимира Крикунова, больше всего ему в этот вечер понравились счет на табло и два очка в таблице. А вот содержанием он остался недоволен. "Началась игра - пошла суета. Или так хотели хорошо сыграть, что переволновались", - сказал мэтр нашего тренерского цеха.

Тем временем в Риге никому особенно привыкать не пришлось. Местное "Динамо" играет на широких европейских коробках и менять их не спешит из практических соображений. Руководство не хочет нести лишние расходы на переоборудование и планирует дождаться, на каком из трех вариантов "коробки" остановится лига, чтобы установить именно его. Так что эта тема для латвийского клуба пока не особенно актуальна. Другое дело - визит московского "Спартака", собравший на трибунах почти десять тысяч человек. С недавних пор на тренерской лавке "красно-белых" стоят Олег Знарок и Харийс Витолиньш - люди, бившееся за рижское "Динамо" еще советского периода, а затем весьма неплохо рулившие сборной Латвии.

Кроме того, в составе спартаковцев сразу два действующих игрока балтийской национальной команды - Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. После игры эта парочка отдельно совершила круг почета, и публика аплодировала землякам. Даже несмотря на то, что Карсумс в этот вечер забил в ворота "Динамо" и его гол принес ничью в основное время. Болельщики все равно в итоге были довольны - на первой же минуте овертайма вратарь "Спартака" Никита Беспалов рванул в поле перехватить шайбу. Этот опрометчивый рывок позволил Эштону забить и принести победу рижанам - 2:1.

Что же касается минского "Динамо", то оно в этом сезоне играет на площадках самого популярного финского формата. И играет пока неважно. Во время предсезонной подготовки белорусский клуб показал худшие результаты в лиге, выиграв лишь один матч из десяти. Да и тот у только созданного узбекского "Хумо". Но народ, во всяком случае пока, в "Динамо" верит. Первая игра сезона собрала аншлаг. Более того, был побит рекорд домашних матчей минчан - 15 266 человек. С "Нефтехимиком" команда Крэйга Вудкрофта билась отважно, дважды сравнивала счет, однако пропустила в третьем периоде, а затем еще и в пустые ворота и в итоге проиграла 2:4.