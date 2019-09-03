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03.09.2019 16:52
Рубрика: Спорт

На "Д" начинается

Динамовцы Москвы, Минска и Риги по-разному стартовали в новом сезоне КХЛ
Текст: Илья Зубко
Клубы Континентальной хоккейной лиги начали 12-й по счету сезон. Он обещает быть одним из самых необычных, поскольку проходит на площадках сразу трех стандартов. Хоккеистам придется постоянно перестраиваться, а у специалистов и болельщиков появился повод поспорить, какой вариант лучше.
Хоккеисты московского "Динамо" одержали волевую победу над нижегородским "Торпедо". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Хоккеисты московского "Динамо" одержали волевую победу над нижегородским "Торпедо". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Хоккеисты московского "Динамо" одержали волевую победу над нижегородским "Торпедо". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) ширина площадки может варьироваться от 25 до 30 метров, тогда как ее длина неизменна - 60 метров. По европейским стандартам, долгое время принятым за основные и единственные в нашей стране, "коробка" должна быть максимально широкой, то есть 30 метров. В Северной Америке расстояние от одного бортика до другого меньше аж на четыре метра. Финны выбрали золотую середину, остановившись на 28 метрах.

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Клубам КХЛ можно самим выбирать, какой размер им по душе. А лига, понаблюдав, возможно, решит, чей стандарт взять за правило. Пока же мнения разделились - 11 клубов будут играть этот сезон на финских площадках, шесть - на канадских, и только семь остались верны классическим европейским. Да и те не уменьшили "коробку" скорее по техническим причинам - мало кто сомневается, что на более узких площадках хоккей получается зрелищнее.

Забавно, что все три клуба КХЛ с названием "Динамо" решили вопрос с размерами домашнего льда по-разному. Всем им выпало начинать сезон в родных стенах. И во всех этих матчах было по-своему интересно.

В этом сезоне клубы КХЛ играют на площадках трех разных размеров. Самые популярные - финские площадки шириной 28 метров

Московское "Динамо" поступило весьма радикально, установив в своем новом дворце площадку канадского образца. Первыми ее опробовали старые знакомые "бело-голубых" - хоккеисты "Торпедо". Команды недавно встречались на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, а теперь настало время делить очки в чемпионате. Торпедовцы открыли счет, но затем пропустили трижды. Один гол гости отыграли, однако в итоге 3:2 в пользу "Динамо".

Фото: Официальный сайт "Сент-Луиса"
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Судя по послематчевым репликам рулевого москвичей Владимира Крикунова, больше всего ему в этот вечер понравились счет на табло и два очка в таблице. А вот содержанием он остался недоволен. "Началась игра - пошла суета. Или так хотели хорошо сыграть, что переволновались", - сказал мэтр нашего тренерского цеха.

Тем временем в Риге никому особенно привыкать не пришлось. Местное "Динамо" играет на широких европейских коробках и менять их не спешит из практических соображений. Руководство не хочет нести лишние расходы на переоборудование и планирует дождаться, на каком из трех вариантов "коробки" остановится лига, чтобы установить именно его. Так что эта тема для латвийского клуба пока не особенно актуальна. Другое дело - визит московского "Спартака", собравший на трибунах почти десять тысяч человек. С недавних пор на тренерской лавке "красно-белых" стоят Олег Знарок и Харийс Витолиньш - люди, бившееся за рижское "Динамо" еще советского периода, а затем весьма неплохо рулившие сборной Латвии.

Кроме того, в составе спартаковцев сразу два действующих игрока балтийской национальной команды - Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. После игры эта парочка отдельно совершила круг почета, и публика аплодировала землякам. Даже несмотря на то, что Карсумс в этот вечер забил в ворота "Динамо" и его гол принес ничью в основное время. Болельщики все равно в итоге были довольны - на первой же минуте овертайма вратарь "Спартака" Никита Беспалов рванул в поле перехватить шайбу. Этот опрометчивый рывок позволил Эштону забить и принести победу рижанам - 2:1.

"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка

Что же касается минского "Динамо", то оно в этом сезоне играет на площадках самого популярного финского формата. И играет пока неважно. Во время предсезонной подготовки белорусский клуб показал худшие результаты в лиге, выиграв лишь один матч из десяти. Да и тот у только созданного узбекского "Хумо". Но народ, во всяком случае пока, в "Динамо" верит. Первая игра сезона собрала аншлаг. Более того, был побит рекорд домашних матчей минчан - 15 266 человек. С "Нефтехимиком" команда Крэйга Вудкрофта билась отважно, дважды сравнивала счет, однако пропустила в третьем периоде, а затем еще и в пустые ворота и в итоге проиграла 2:4.

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