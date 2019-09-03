Дмитрию Медведеву доложили о строительстве новых учебных заведений

К началу учебного года свои двери открыли более 170 новых школ. До конца года планируется ввести в строй еще более 200 общеобразовательных учреждений. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на селекторном совещании с регионами по вопросу строительства новых школ и дошкольных учреждений.

С мест премьеру рассказывали о невероятных количествах первых классов. Президент Татарстана Рустам Минниханов представил новый лицей, в котором 11 первых классов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил о школе с 13 первыми классами. "Это 1 "М" что ли получается? Если 11 первых классов", - не скрывал изумления Медведев. "В рамках нацпроекта "Образование" была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на один миллион человек", - подчеркнул глава кабмина.

Программа по созданию новых учебных мест реализуется совместными усилиями федерального центра и регионов с 2016 года. "В бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам были предусмотрены значительные средства - около 200 миллиардов рублей, - напомнил премьер. - За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых мест". А многие регионы занимаются этими вопросами самостоятельно, без привлечения федеральных денег. К началу учебного года регионы успели ввести в строй более 170 новых учебных заведений, 58 построены с привлечением ресурсов госказны. "До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Понятно, что они начнут свою работу уже в следующем году". Решая проблемы школьной инфраструктуры, правительство не забывает и про доступность дошкольного образования. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет было создано более одного миллиона мест. В 75 регионах очереди закрыты полностью. В некоторых, признал Медведев, есть небольшие шероховатости, ими занимаются.