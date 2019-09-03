Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз

Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом. Его супруга - "Вице-мисс Россия - 2014" Анастасия Костенко - в социальных сетях рассказала о том, что ждет ребенка.

Костенко разместила фотографию в Instagram, на которой Дмитрий Тарасов целует ее в заметно округлившийся живот. Также на снимке с родителями - первая дочь пары Милана.

"Любовь творит чудеса", - написала жена футболиста. В комментариях пользователи порадовались за будущих родителей.

У Тарасова уже есть два ребенка - 10-летняя дочь Ангелина от первого брака и Милана, появившаяся на свет в 2018 году.